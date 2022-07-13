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В кафе Шымкента погибла 15-летняя девочка

подросток смерть Шымкент Фото: Zakon.kz
В Шымкенте подросток погибла в кафе быстрого питания в одном из развлекательных центров. Она работала там кассиром и мыла полы, сообщает Zakon.kz.

В публикации издания Otyrar.kz отмечается, что девочка недавно окончила 9 классов, получила аттестат. В заведении она работала, чтобы помочь маме, и откладывала деньги на отпуск.

Трагедия произошла 3 июля. Сначала родственникам заявили, что она умерла от удара током. Но теперь в кафе называют другую причину смерти.

Сильнее всего нас поразило то, что они рассказали. По их словам, утром она пришла и выпила энергетический напиток натощак и якобы после этого у нее заболело сердце, и она упала. Это странно, потому что изначально нам говорили об ударе током. Мы спрашивали девушку, которая работала с ней. Она сказала, что да, было напряжение, и из головы сестры шел дым.Женишхан Калыбай, брат погибшей

По словам матери, у девочки не было проблем с сердцем. Она работала с сестрой. Ту предупреждали, что на рабочем месте есть высокое напряжение.

На руках у родственников есть предварительное заключение экспертизы, в котором эксперты склоняются к тому, что девочка умерла от удара током. Окончательное заключение будет готово через 20 дней.

В настоящее время Каратауским РОП проводится досудебное расследование по статье 156 часть 3 УК РК – «Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Работе кафе будет дана правовая оценка.Аянхан Омаров, замначальника следственного отдела Каратауского РОВД Шымкента

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