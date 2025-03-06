Магазин и кафе вспыхнули в Таразе
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 марта в Таразе по проспекту Жамбыла загорелась кровля магазина и кафе быстрого питания, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, благодаря оперативным действиям спасателей пожар был потушен на площади 50 кв. м.
"Пострадавших нет. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности!" – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла при пожаре в Атырау.
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