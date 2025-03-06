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Происшествия

Магазин и кафе вспыхнули в Таразе

пожар в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:25 Фото: пресс-служба МЧС РК
6 марта в Таразе по проспекту Жамбыла загорелась кровля магазина и кафе быстрого питания, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, благодаря оперативным действиям спасателей пожар был потушен на площади 50 кв. м.

"Пострадавших нет. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности!" – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла при пожаре в Атырау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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