Магазин и кафе вспыхнули в Таразе

6 марта в Таразе по проспекту Жамбыла загорелась кровля магазина и кафе быстрого питания, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, благодаря оперативным действиям спасателей пожар был потушен на площади 50 кв. м.

"Пострадавших нет. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности!" – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла при пожаре в Атырау.