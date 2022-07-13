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ВОЗ собирается официально признать третий пол

ВОЗ собирается официально признать третий пол Фото: flickr
Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что пол не ограничивается только мужским или женским. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Первое издание руководства датируется 2011 годом. Сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития.

В новом руководстве будут обновлены:

  • ключевые концепции, связанные с гендером,

  • расширена концепция интерсекциональности.

Обновленное руководство будет выходить за рамки небинарных подходов, чтобы признать, что пол не ограничивается мужским или женским.

Третий пол – термин, используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или причисляются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.

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