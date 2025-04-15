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Мир

Венгрия теперь признает два пола – мужской и женский

В Венгрии теперь признаются только два пола – мужской и женский: парламент страны принял поправки к Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 07:50 Фото: pixabay
Парламент Венгрии принял закон о признании только двух полов – мужского и женского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет венгерское издание Index, согласно поправкам к Конституции Венгрии, одобренным парламентом страны, "человек является либо мужчиной, либо женщиной". Изменения также коснутся статьи 15 Основного закона, в которой теперь говорится, что право детей на физическое, умственное и нравственное развитие имеет приоритет над другими правами, включая право на собрания. Эта поправка позволит властям запрещать демонстрации, в том числе ЛГБТ-прайды.

Указывается, что соответствующие поправки поддержали 140 парламентариев. 21 депутат высказался против них. Таким образом, было получено большинство в две трети голосов, необходимое для изменения конституции. Кроме прочих, соответствующие изменения поддержали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия ФИДЕС.

Во время голосования по поправкам у здания парламента Венгрии протестовали многочисленные сторонники оппозиции.

Фото: index

Параллельно в США вступили новые ограничения. Федеральное правительство заявило, что замораживает более 2,2 млрд долларов в виде грантов и 60 млн долларов по контрактам Гарвардскому университету, поскольку в понедельник учебное заведение объявило, что не будет выполнять требования администрации Трампа по ограничению активизма на территории кампуса.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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