Алматинские адвокаты попали в детективную историю
Фото: pixabay
Накануне в соцсетях стали распространять видеозапись, на которой адвокат из Алматы заявляет о том, что за ней несколько дней кто-то следил, сообщает Zakon.kz.
В течение нескольких дней заметила за собой слежку на данном автотранспортном средстве и на других автотранспортных средствах тоже.Адвокат Алматинской коллегии адвокатов Лейла Рамазанова
Она рассказала, что приехала на предполагаемые следственные действия – обыск – с ее доверителем.
Обыск не состоялся. В связи с тем, что слежка на данном транспортном средстве длилась несколько часов, обратилась к коллеге, который оказал мне содействие в задержании этого автотранспортного средства.Лейла Рамазанова
Приехавшие адвокаты заблокировали машину. Сидевшие в машине отказались выходить, представиться даже прибывшим на место полицейским и дежурному прокурору.
Спустя несколько часов сотрудникам удалось вытащить водителя и пассажира из машины. Как сообщил в своем telegram-канале журналист Михаил Козачков, их увезли в отдел полиции для установления личностей и выяснения всех обстоятельств.
Знатоки законов отметили, что несанкционированные негласные следственные действия в отношении адвоката (да и в целом) незаконны.
Департамент полиции города Алматы информирует, что заявление по данному факту принято в производство Управлением полиции Бостандыкского района по территориальности. Непременно будут установлены обстоятельства дела, дана правовая оценка и как следствие – по делу принято процессуальное решение.Пресс-служба Департамента полиции Алматы
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