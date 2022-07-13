Алматинские адвокаты попали в детективную историю

Накануне в соцсетях стали распространять видеозапись, на которой адвокат из Алматы заявляет о том, что за ней несколько дней кто-то следил, сообщает Zakon.kz.

В течение нескольких дней заметила за собой слежку на данном автотранспортном средстве и на других автотранспортных средствах тоже. Адвокат Алматинской коллегии адвокатов Лейла Рамазанова

Она рассказала, что приехала на предполагаемые следственные действия – обыск – с ее доверителем.

Обыск не состоялся. В связи с тем, что слежка на данном транспортном средстве длилась несколько часов, обратилась к коллеге, который оказал мне содействие в задержании этого автотранспортного средства. Лейла Рамазанова

Приехавшие адвокаты заблокировали машину. Сидевшие в машине отказались выходить, представиться даже прибывшим на место полицейским и дежурному прокурору.

Спустя несколько часов сотрудникам удалось вытащить водителя и пассажира из машины. Как сообщил в своем telegram-канале журналист Михаил Козачков, их увезли в отдел полиции для установления личностей и выяснения всех обстоятельств.

Знатоки законов отметили, что несанкционированные негласные следственные действия в отношении адвоката (да и в целом) незаконны.