Отобрал сумку у девушки средь бела дня: стали известны детали инцидента в Астане

В соцсетях Казнета несколько дней распространяют видео, на котором парень напал на девушку, отобрал ее сумку и убежал, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику указано, что в центре Астаны по ул. Габита Мусурепова произошло нападение на девушку.

"Мужчина в наглом нападении избил девушку, не обращая внимания на свидетелей, и похитил ее сумку и телефон. Рядом находившаяся женщина испугалась подойти и вмешаться в конфликт. Этот инцидент поднимает вопросы о безопасности на улицах города и реакции прохожих на подобные преступления", – указано в описании.

Казахстанцы задаются вопросом: "Что это было? Бытовой конфликт или грабеж?" В полиции Астаны разъяснили ситуацию.

"Участники данного инцидента установлены. Они состоят в отношениях как парень и девушка, которые поругались между собой из-за ревности. Потерпевшая отказалась от подачи заявления. За нарушение общественного порядка и совершение мелкого хулиганства в отношении мужчины возбуждено административное производство, он помещен в комнату временного задержания. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток", – сообщили в ДП.

А в суде Астаны рассказали детали снятого на видео инцидента. Во время суда по факту мелкого хулиганства девушка рассказала, что поссорилась с парнем из-за его переписки с другой. Она положила телефон парня в свою сумку. А тот отобрал у нее сумку, чтобы забрать свой телефон.

"Ш., находясь в общественном месте, в ходе конфликта по причине ревности выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшей Н., проявив неуважение к обществу. В судебном заседании правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном", – сообщили в административном суде по поводу действий парня.

При назначении наказания в виде ареста на 15 суток суд учел "степень и характера деяния, негативно влияющего на общественность, проявляющего неуважение к обществу и совершенного в состоянии алкогольного опьянения, с целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых правонарушений".

Накануне, 1 октября мы рассказывали о другом случае в Астане: автоинструктор ударил женщину по лицу.