Спецоперация в Алматы: задержаны серийные домушники

Двое ранее неоднократно судимых мужчин совершали кражи в престижном районе Алматы. Их задержали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции города уточнили, что один из них – 29-летний гражданин, трижды отбывавший наказание за кражу чужого имущества, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений человеку. Другой соучастник преступления – 35-летний гражданин, который имел судимость за имущественное преступление.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Спецоперация по поимке подозреваемых проведена в микрорайоне Самал при поддержке полицейского спецназа. Незадолго до задержания домушники проникли в квартиру молодой женщины, откуда похитили золотые изделия, наручные часы, ноутбук, причинив тем самым материальный ущерб на сумму порядка 1 миллиона тенге. Уже на данном этапе следствия установлена причастность задержанных, как минимум, еще к двум эпизодам квартирных краж в этом же районе города. Проверка их личностей продолжается. Замначальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков

Начато досудебное расследование.

Абильбеков уточнил, что подозреваемые взяты под стражу.

К слову, один из них – житель Алматинской области, другой приехал из Восточного Казахстана.