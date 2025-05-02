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События

Группу серийных домушников задержали в Алматы

воры, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 22:10 Фото: polisia.kz
Четырех подозреваемых в кражах из частных домов задержала криминальная полиция Алматы совместно с коллегами из Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, все задержанные – жители других регионов, ранее судимые за аналогичные преступления. Они проникали в дома, оставленные без присмотра, и похищали имущество по отработанной схеме. Камеры видеонаблюдения помогли установить их личности и местонахождение.

"Благодаря межрегиональному взаимодействию преступников удалось задержать. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным кражам", – сообщил начальник Управления криминальной полиции города Талант Исаев.

Возбуждено досудебное расследование. Полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды.

Ранее в Акмолинской области полицейские раскрыли крупную кражу запчастей от комбайнов в особо крупном размере. По подозрению в преступлении задержаны трое местных жителей. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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