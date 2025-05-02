Группу серийных домушников задержали в Алматы

Четырех подозреваемых в кражах из частных домов задержала криминальная полиция Алматы совместно с коллегами из Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, все задержанные – жители других регионов, ранее судимые за аналогичные преступления. Они проникали в дома, оставленные без присмотра, и похищали имущество по отработанной схеме. Камеры видеонаблюдения помогли установить их личности и местонахождение.

"Благодаря межрегиональному взаимодействию преступников удалось задержать. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным кражам", – сообщил начальник Управления криминальной полиции города Талант Исаев.

Возбуждено досудебное расследование. Полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды.

Ранее в Акмолинской области полицейские раскрыли крупную кражу запчастей от комбайнов в особо крупном размере. По подозрению в преступлении задержаны трое местных жителей.