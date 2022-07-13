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Экс-акима Кентау приговорили к 10 годам

Экс-аким Кентау признан виновным в получении взятки в особо крупном размере Фото: ontustik.gov.kz
Бывший аким Кентау Даурен Махажанов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам по городу Алматы, рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых экс-акима Кентау Даурена Махажанова, а также посредников Б. и Т. по факту посредничества в даче и получения взятки (ст. 366 ч.4, ст. 368 ч.1 УК РК).

Установлено, что подсудимый Махажанов являясь должностным лицом используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 миллионов тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которые были задержаны при получении денег. Алматинский городской суд

Подсудимые в суде свою вину не признали.

При назначении наказания, суд учел смягчающие обстоятельства о нахождении​ у подсудимых Т. и М. малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию преступления подсудимым М., а также отягчающие обстоятельства о нарушении клятвы государственных служащих подсудимым М.

Приговором суда Махажанов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждениях уголовно исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Алматинский городской суд

Б. признан виновным в даче взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в учреждениях уголовно исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Т. признан виновными в даче взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в учреждениях уголовно исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

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