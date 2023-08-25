Экс-акима Кентау приговорили к 10 годам тюрьмы

25 августа 2023 года в столичном суде вынесли приговор бывшему акиму Кентау Рашиду Аюпову, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам приговорил Рашида Аюпова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом б. ч. 4 ст. 177 УК РК в редакции 1997 года (мошенничество), освободить по данной статье от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

Признать Рашида Аюпова виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 312 УК РК в редакции 1997 года (дача взятки), и по данной статье назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. На основании ч. 3 ст. 41 УК РК в редакции 1997 года назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на семь лет. Судья Кажымухан Мекемтас

Взыскать с Рашида Аюпова в доход государства:

процессуальные издержки в сумме 1911 тенге;

422 млн 800 тыс. тенге, полученных в результате коррупционных преступлений.

"Это все неправда. Я полностью не согласен с приговором", – заявил Рашид Аюпов в зале суда

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. 11 марта 2022 года Рашида Аюпова назначили акимом Кентау. До этой должности он был заместителем акима Туркестанской области.

С 17 октября 2022 года Рашид Аюпов находился в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по Астане на общих основаниях. Правда, стало известно об этом только 31 марта 2023 года.

18 мая 2023 года в Антикоррупционной службе заявили, что расследование в отношении экс-акима Кентау завершено, а материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд..

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Еще до назначения Аюпова акимом 25 февраля 2022 года Антикоррупционная служба по Алматы начала досудебное расследование в отношении экс-акима города Кентау Даурена Махажанова. Его подозревали в получении взятки в сумме 98 500 долларов.

13 июля 2022 года Даурена Махажанова приговорили к 10 годам лишения свободы.