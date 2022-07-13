Алматинская городская коллегия адвокатов созвала экстренное заседание из-за слежки

13 июля состоялось экстренное заседание президиума Алматинской городской коллегии адвокатов. Поводом для созыва, по словам представителей ведомства, стал случай нарушения профессиональных прав адвоката АГКА Лейлы Рамазановой, передает Zakon.kz.

В сообщении говорится о преследовании.

12 июля 2022 года примерно в 19 часов адвокат АГКА Рамазанова Л.А., осуществляя свою адвокатскую деятельность, выехала в Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, в ЖК Сакура, для участия в обыске, который должен был проводиться в доме подзащитного. По дороге к месту проведения обыска она заметила преследовавших ее людей на двух автомашинах – автомашине марки Hyundai Elantra, гос. номер 748AEC05, и автомашине Toyota Highlander, гос. номер 547AJK02. Неизвестные ей люди на указанных автомашинах, со слов адвоката, преследовали ее, осуществляя незаконную слежку уже несколько дней. Алматинская коллегия адвокатов

По словам представителя адвокатов Алматинской городской коллегии, они не знают, кто осуществлял преследование, личности задержанных, какие приняты меры по их заявлениям и почему было проявлено бездействие со стороны дежурного прокурора.

Президиум считает совершенно недопустимым подобное отношение к адвокатам со стороны правоохранительных органов и бездействие сотрудников полиции, прибывших на место происшествия по вызову. Выражаем уверенность, что прокуратура города Алматы возьмет это дело на контроль и обеспечит по нему объективное, полное и всестороннее рассмотрение. Алматинская коллегия адвокатов

Об инциденте поставлен в известность прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев, который обещал обеспечить объективное разбирательство.

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Президиумом направлено обращение прокурору города Алматы с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с выявленным фактом воспрепятствования законной адвокатской деятельности, а также принятия мер в отношении дежурного прокурора и сотрудников Департамента полиции города Алматы в связи с их бездействием и непринятием мер по факту воспрепятствования адвокатской деятельности.

Ранее отмечалось, что несанкционированные негласные следственные действия в отношении адвоката (да и в целом) незаконны.