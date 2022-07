Диетолог назвала лучший продукт для замедления старения

Диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг советует есть чернику для замедления старения как тела, так и мозга, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию Eat This, Not That! диетолог рассказала, что эта ягода богата витаминами-антиоксидантами А и С, а также антоцианами, которые и помогают организму оставаться дольше молодым.

По ее словам, антиоксиданты в чернике помогают предотвратить воспаление и защитить организм от окисления, приводящего к старению и болезням. Она назвала ягоду находкой для тех, кто хочет замедлить старение тела и мозга.

Также Янг отметила, ссылаясь на исследование ученых, что черника предотвращает повреждение ДНК, которое и ведет к старению. Кроме того, ягода полезна в качестве профилактики рака и других заболеваний, связанных с мутацией и разрушением ДНК. Еще одно исследование ученых говорит о том, что черника способна увеличивать даже продолжительность жизни.