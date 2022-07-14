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Для школьников Нур-Султана ввели единую форму

Школьная форма Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Школьную форму родители выбирают на свое усмотрение. Главное – приобретаемая форма должна соответствовать требованиям, сообщает Zakon.kz.

Управление образования Нур-Султана сообщило о введении единой школьной формы темно-синего цвета.

После утверждения единой школьной формы руководители школ города должны ознакомить родителей с требованиями по соответствию формы на общешкольных родительских собраниях.

Школьную форму родители выбирают на свое усмотрение. Главное – приобретаемая форма должна соответствовать требованиям.

  1. Цвет школьной формы – темно-синий.

  2. Фасон школьной формы выдерживается в классическом стиле.

  3. Школьная форма для мальчиков включает:

    пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.

  4. Школьная форма для девочек включает:

    пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног, длина юбки –офисная, не выше 5 см от колена.

  5. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

  6. На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и др.) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка). Эскиз эмблемы можно будет получить в школе или скачать на сайте школы.

  7. Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

  8. В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, рекомендуется 75-85% натуральных тканей (хлопок, шерсть и другие) и 15-25% синтетических примесей, чтобы вещи несильно мялись.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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Данияр Кунафин
Казахстан Нур-Султан
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