Для школьников Нур-Султана ввели единую форму

Управление образования Нур-Султана сообщило о введении единой школьной формы темно-синего цвета.

После утверждения единой школьной формы руководители школ города должны ознакомить родителей с требованиями по соответствию формы на общешкольных родительских собраниях.

Школьную форму родители выбирают на свое усмотрение. Главное – приобретаемая форма должна соответствовать требованиям.

Цвет школьной формы – темно-синий.

Фасон школьной формы выдерживается в классическом стиле.

Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног, длина юбки –офисная, не выше 5 см от колена.

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и др.) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка). Эскиз эмблемы можно будет получить в школе или скачать на сайте школы.

Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.