Медики рассказали, как казахстанцам выбрать правильную школьную форму
Как отметили в Комитете, все необходимые требования к школьной одежде регламентируются техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011). Согласно техническому регламенту она должна быть изготовлена таким образом, чтобы обеспечивалась химическая, биологическая безопасность (массовая доля свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость).
"Должна соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски текстильных материалов для одежды. Помните, что в школьной форме ребенок проведет от пяти до шести часов и более, поэтому не выбирайте синтетический материал. Он способствует накоплению статического электричества, которое воздействует на нервную систему ребенка, а значит, может вызвать раздражение и привести к быстрой утомляемости".
- Лучше покупать изделие из смесовых тканей с преобладанием натуральных волокон. Ткани из хлопка и льна лучше выбирать на лето и весну, шерсть и кашемир – на осень и зиму.
- В том числе при покупке детской одежды нужно изучить маркировку, она должна быть достоверной, четкой, легко читаемой, на государственном и русском языках.
Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование страны, где изготовлена продукция;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
- наименование изделия;
- дата изготовления (месяц, год);
- знак "ЕАС";
- вид и массовая доля (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале;
- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
- размер изделия.
Кроме того, при необходимости должны быть:
- символы по уходу за изделием и (или) инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации;
- вид (назначение) изделия;
- срок службы продукции;
- гарантийный срок службы;
- при наличии: товарный знак.
Кроме того, важно знать, что на детскую одежду должны быть документы, подтверждающие ее соответствие требованиям технических регламентов (сертификат соответствия, декларация о соответствии). Поэтому вы имеете право потребовать у продавца эти документы. При их отсутствии воздержитесь от покупки товара.
А также рекомендуется покупать школьную форму в специализированных магазинах.
Ранее сообщалось, что в этом году в требования об обязательной школьной форме были внесены изменения. В частности, теперь школьникам можно носить рубашку поло или тенниски, водолазки, а также трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке. Также уже не является обязательным элементом галстук.
Школьная форма для мальчиков включает:
пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
Школьная форма для девочек включает:
пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
Вместе с тем исключено требование к парадной форме (белая рубашка – для мальчиков, белая блузка – для девочек).
Также теперь не является обязательным элементом галстук.
На школьной форме допускается размещение отличительных знаков: эмблема, нашивка, шеврон и другие организаций среднего образования.
В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Ранее это было обязательным условием.
Предусматривается, что родители и иные законные представители детей, члены школьного самоуправления, попечительского совета и родительского комитета принимают участие в обсуждении вопросов школьной формы и вносят свои предложения.
Выбор фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (попечительский совет, родительский комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
Вместе с тем органы управления образованием могут рекомендовать приобретение школьной формы у отечественных производителей, однако не могут оказывать предпочтение отдельным производителям школьной формы.
При приобретении школьной формы родители самостоятельны в выборе ее производителя.
Отметим, что с 1 сентября 2023 года в 7,7 тыс. организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, в том числе 364 тыс. – первоклассники.