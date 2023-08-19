Медики рассказали, как казахстанцам выбрать правильную школьную форму

Основные требования к школьной форме, которые обязательно должны соблюдаться, озвучили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете, все необходимые требования к школьной одежде регламентируются техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011). Согласно техническому регламенту она должна быть изготовлена таким образом, чтобы обеспечивалась химическая, биологическая безопасность (массовая доля свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость).

"Должна соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски текстильных материалов для одежды. Помните, что в школьной форме ребенок проведет от пяти до шести часов и более, поэтому не выбирайте синтетический материал. Он способствует накоплению статического электричества, которое воздействует на нервную систему ребенка, а значит, может вызвать раздражение и привести к быстрой утомляемости".

Лучше покупать изделие из смесовых тканей с преобладанием натуральных волокон. Ткани из хлопка и льна лучше выбирать на лето и весну, шерсть и кашемир – на осень и зиму.

В том числе при покупке детской одежды нужно изучить маркировку, она должна быть достоверной, четкой, легко читаемой, на государственном и русском языках.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

наименование страны, где изготовлена продукция;

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

наименование изделия;

дата изготовления (месяц, год);

знак "ЕАС";

вид и массовая доля (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале;

вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);

размер изделия.

Кроме того, при необходимости должны быть:

символы по уходу за изделием и (или) инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации;

вид (назначение) изделия;

срок службы продукции;

гарантийный срок службы;

при наличии: товарный знак.

Кроме того, важно знать, что на детскую одежду должны быть документы, подтверждающие ее соответствие требованиям технических регламентов (сертификат соответствия, декларация о соответствии). Поэтому вы имеете право потребовать у продавца эти документы. При их отсутствии воздержитесь от покупки товара.

А также рекомендуется покупать школьную форму в специализированных магазинах.

Ранее сообщалось, что в этом году в требования об обязательной школьной форме были внесены изменения. В частности, теперь школьникам можно носить рубашку поло или тенниски, водолазки, а также трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке. Также уже не является обязательным элементом галстук.

Школьная форма для мальчиков включает:

пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает:

пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Вместе с тем исключено требование к парадной форме (белая рубашка – для мальчиков, белая блузка – для девочек).

Также теперь не является обязательным элементом галстук.

На школьной форме допускается размещение отличительных знаков: эмблема, нашивка, шеврон и другие организаций среднего образования.

В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Ранее это было обязательным условием.

Предусматривается, что родители и иные законные представители детей, члены школьного самоуправления, попечительского совета и родительского комитета принимают участие в обсуждении вопросов школьной формы и вносят свои предложения.

Выбор фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (попечительский совет, родительский комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

Вместе с тем органы управления образованием могут рекомендовать приобретение школьной формы у отечественных производителей, однако не могут оказывать предпочтение отдельным производителям школьной формы.

При приобретении школьной формы родители самостоятельны в выборе ее производителя.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года в 7,7 тыс. организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, в том числе 364 тыс. – первоклассники.