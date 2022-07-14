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Туризм на Алаколе: когда заработают аэропорты в Ушарале и Урджаре

взлетно-посадочная полоса, ремонт Фото: gov.kz
Работа по реконструкции искусственных взлетно-посадочных полос продолжается в аэропортах Ушарал и Урджар. Эти меры нужны, чтобы казахстанцы могли прилетать на побережье озера Алаколь, передает Zakon.kz.

Предусмотрены реконструкция взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения.

Местными исполнительными органами завершение всех работ по реконструкции планировалось к началу туристического сезона. Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций сроки запуска были сдвинуты. Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарал и Урджар.

Что касается процедурных действий по организации субсидируемых рейсов в аэропорты Ушарал и Урджар, со стороны Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК эти процедуры были проведены. Выделены необходимые финансы, а также определены авиакомпании, которые будут выполнять рейсы.

По итогам проведенного конкурса перевозчиком на авиамаршрутах Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан определена авиакомпания SCAT. Полеты будут выполняться с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов – в остальное время. Стоимость билета будет составлять 15 тыс. тенге и 16 тыс. тенге, соответственно.

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Также по маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов – в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах «L-410», стоимость билета – 8 тыс. тенге.

На авиамаршрутах Урджар – Алматы и Урджар – Нур-Султан по итогам конкурса перевозчиком определена авиакомпания «Южное небо». Полеты будут выполняться на воздушных судах «Ан-24» с частотой 10 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, в остальное время – 5 рейсов. Стоимость билетов – 14 тыс. тенге и 16 тыс. тенге, соответственно.

По информации местных исполнительных органов, с учетом новых графиков ремонтных работ завершение работ по реконструкции аэропорта Ушарал планируется к 20 июля, аэропорта Урджар – к началу августа.

Следует отметить, что для обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь другими видами транспорта на период закрытия аэропортов Ушарал и Урджар по поручению главы ведомства Ускенбаева увеличено количество поездов.

Таким образом, до курортной зоны озера Алаколь организованы следующие маршруты:

Алматы – Алаколь:

  • № 221/222 «Алматы-2 – Достык», 3 раза в неделю;

  • № 255/256 «Алматы-2 – Достык», 3 раза в неделю;

  • №211/212 «Алматы-2 – Достык», 2 раза в неделю;

  • № 453/454 «Алматы-2 – Достык», в летний период – 3 раза в неделю;

  • 8 прицепных вагонов в поезде № 22/21 «Кызылорда-Семей», в летний период – через день.

Нур-Султан – Алаколь:

  • № 258/257 «Нур-Султан – Достык», в летний период – 2 раза в неделю;

  • № 54/53 «Нур-Султан – Достык», 2 раза в неделю;

  • 6 прицепных вагонов в поезде № 121/122 «Нур-Султан – Семей», в летний период – через день.

Нур-Султан – Семей:

  • 457/458 «Семей – Достык», в летний период – через день;

  • 459/460 «Оскемен – Достык», в летний период – через день.

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