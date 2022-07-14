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В Казахстане повысили зарплаты учителям и медработникам до 30%

В Казахстане повысили зарплаты учителям и медработникам до 30% Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства озвучил итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что из 207 поручений президента исполнены 91. В работе – 116, в том числе на стадии завершения – 28 поручений. 

Так, принята и реализуется программа действий правительства на 2022 год. Она включает мероприятия, направленные на обеспечение макроэкономической стабильности, развитие человеческого капитала и госуправления. Утверждена и реализуется программа повышения доходов населения, включающая прямые и косвенные меры стимулирования.

Прямые меры включают повышение заработных плат работников бюджетной сферы, квазигосударственных и частных секторов. Косвенные меры направлены на расширение возможностей для роста доходов и создание новых рабочих мест. 

С начала текущего года по вашему поручению повышен уровень минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге. Это положительно отразилось на доходах 1,7 млн наемных работников. В 2022 году дважды проиндексированы социальные выплаты. Это коснулось 4,1 млн человек, из которых 2,2 млн – пенсионеры. Проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 млн гражданских служащих. В образовании и социальной сфере рост зарплат в текущем году составил 25%, в здравоохранении – от 20% до 30%. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Также проведена работа по повышению зарплат для 1,5 млн работников частного и квазигосударственного секторов.

Напомним, в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Тамила Языкова
Смаилов Алихан Казахстан
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