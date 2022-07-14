Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании правительства

Расширенное заседание правительства Республики Казахстан пройдет 14 июля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан. Пресс-служба Президента Республики Казахстан

В ожидании расширенного заседания правительства политический эксперт Уразгали Сельтеев поделился с корреспондентом Zakon.kz мнением о том, какие вопросы будут подниматься на мероприятии и какая тема станет наиболее актуальной.

По мнению эксперта, президент поднимет вопрос результативности и эффективности управленческого корпуса: министров и акимов, и здесь со стороны главы государства, скорее всего, будут высказаны претензии, поскольку в части распределения и использования бюджетных средств имеются большие вопросы, в том числе с учетом тех заключений, которые периодически выдает Счетный комитет.