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Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании правительства

правительство Фото: akorda.kz
Расширенное заседание правительства Республики Казахстан пройдет 14 июля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.
Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан. Пресс-служба Президента Республики Казахстан

В ожидании расширенного заседания правительства политический эксперт Уразгали Сельтеев поделился с корреспондентом Zakon.kz мнением о том, какие вопросы будут подниматься на мероприятии и какая тема станет наиболее актуальной.

По мнению эксперта, президент поднимет вопрос результативности и эффективности управленческого корпуса: министров и акимов, и здесь со стороны главы государства, скорее всего, будут высказаны претензии, поскольку в части распределения и использования бюджетных средств имеются большие вопросы, в том числе с учетом тех заключений, которые периодически выдает Счетный комитет. 

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