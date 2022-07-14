Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизтоплива – Токаев

Осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизтоплива Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы, сообщает Zakon.kz

По его словам, это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для казахстанцев.

По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива.

Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства – вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства.

АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Читайте также

Президент дал отрицательную оценку работе кабмина – эксперт

Токаев о системе медстрахования: Результатов нет

Президент сделал замечание Мусину за «медленную цифровизацию»

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
Адвокаты Алматы
Алматинская городская коллегия адвокатов созвала экстренное заседание из-за слежки
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Школьная форма Нур-Султан
Для школьников Нур-Султана ввели единую форму
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления