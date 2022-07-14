Осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизтоплива – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы, сообщает Zakon.kz

По его словам, это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для казахстанцев.

По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива.

Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства – вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства.