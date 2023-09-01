Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев

В рамках Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции ужесточить регуляторные требования и устранить недостатки антимонопольной системы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с правительством должны принять меры для демонополизации ключевых рынков.

"Мы создали благоприятные условия для функционирования товарных бирж, что должно было способствовать организованной торговле. Но недостаточно эффективное регулирование привело к появлению так называемых "карманных" товарных бирж. Они превратились в площадки для устранения конкуренции, обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества. Следует ужесточить регуляторные требования и полностью устранить указанные недостатки", – указал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что важно обеспечить полноценный доступ отечественных производителей к передовым торговым инструментам. Он предостерег от ограничения пределами только национальной торговой системы и поручил совместно с бизнесом проработать вопрос о создании сильной региональной товарно-сырьевой биржи.

"Еще одной серьезной проблемой является, по сути, отсутствие у антимонопольного органа возможности принимать оперативные меры для устранения нарушений. Две трети антимонопольных расследований обжалуются в судах, не успев начаться, а судебные тяжбы могут длиться годами. В результате работа ведомства фактически блокируется. В этой связи правительству следует внести в парламент законодательные поправки", – резюмировал президент.

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