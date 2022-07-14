Кадровые перестановки в правительстве осенью анонсировал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании оценил работу правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом работу правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается проявить настойчивость, но на современном этапе расслабляться нельзя. Необходимо максимально усилить темп работы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нужно использовать новые методы. Правительство должно быть не только оперативным штабом реагирования, но и главным государственным учреждением, которое предлагает и проводит конкретные реформы.