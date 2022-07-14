Кадровые перестановки в правительстве осенью анонсировал Токаев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании оценил работу правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом работу правительства можно оценить как среднюю. Правительство пытается проявить настойчивость, но на современном этапе расслабляться нельзя. Необходимо максимально усилить темп работы.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что нужно использовать новые методы. Правительство должно быть не только оперативным штабом реагирования, но и главным государственным учреждением, которое предлагает и проводит конкретные реформы.
В Казахстане много образованных и одаренных экономистов, предпринимателей. Но конкретных предложений у них мало, можно даже сказать нет. К осени, возможно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что в условиях особого кризиса это крайне необходимо.Касым-Жомарт Токаев
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