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Никто и не питал иллюзий: политолог о раскритикованных президентом стабфондах

Правительство Фото: akorda.kz
На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил низкую эффективность деятельности стабилизационных фондов. Политолог Талгат Калиев поделился своим видением дальнейшего развития событий, передает Zakon.kz.

По наблюдениям эксперта, работа стабфондов давно вызывала множество нареканий как у населения, так и у представителей отрасли.

Эти фонды ни разу не способствуют стабилизации цен или же их снижению – средства просто перетекали в чьи-то карманы, оседали там и приводили к незаконному обогащению узкого круга лиц. Порой складывается впечатление, что сами фонды создавались только из коррупционных мотивов, а не ради стабилизации экономической ситуации, поскольку эффективность порой была не просто минимальная, а отрицательная. Талгат Калиев

Политолог считает, что сейчас «не нужно изобретать велосипед» – необходимо добиться прозрачного распределения помощи производителям.

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У нас есть и космомониторинг, который позволяет видеть, кто сколько земли засеял, кто незаконно удерживает угодья и претендует на субсидии. Учитывая острую потребность Казахстана и всего мира в увеличении продовольственных запасов, крайне важно сейчас обеспечить максимально быстрое возвращение сельхозземель в госсобственность и их справедливое распределение среди населения. Поскольку проведенная в 90-е годы приватизация сельхозземель была, откровенно говоря, провальной. Талгат Калиев

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