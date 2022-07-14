Никто и не питал иллюзий: политолог о раскритикованных президентом стабфондах

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил низкую эффективность деятельности стабилизационных фондов. Политолог Талгат Калиев поделился своим видением дальнейшего развития событий, передает Zakon.kz.

По наблюдениям эксперта, работа стабфондов давно вызывала множество нареканий как у населения, так и у представителей отрасли.

Эти фонды ни разу не способствуют стабилизации цен или же их снижению – средства просто перетекали в чьи-то карманы, оседали там и приводили к незаконному обогащению узкого круга лиц. Порой складывается впечатление, что сами фонды создавались только из коррупционных мотивов, а не ради стабилизации экономической ситуации, поскольку эффективность порой была не просто минимальная, а отрицательная. Талгат Калиев

Политолог считает, что сейчас «не нужно изобретать велосипед» – необходимо добиться прозрачного распределения помощи производителям.

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