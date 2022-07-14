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Токаев поручил создать условия для релокации зарубежных компаний

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в страну, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка.

Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Нур-Султане прошло расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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