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17 июля перекроют часть улиц возле Almaty ARENA

Almaty ARENA, перекроют часть улиц Фото: Zakon.kz
В Алматы 17 июля будет перекрыта часть улиц на территории, прилегающей к Ледовому дворцу Almaty ARENA в Наурызбайском районе, сообщает Zakon.kz.

С 18:30 до 22:00 движение для всех видов автотранспорта будет ограничено по периметру территории арены.

Проезд по проспекту Рыскулова и улице Момышулы будет открыт.

Парковочное пространство Almaty ARENA со стороны улицы Момышулы будет доступно для участников и болельщиков.

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