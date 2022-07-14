17 июля перекроют часть улиц возле Almaty ARENA
Фото: Zakon.kz
В Алматы 17 июля будет перекрыта часть улиц на территории, прилегающей к Ледовому дворцу Almaty ARENA в Наурызбайском районе, сообщает Zakon.kz.
С 18:30 до 22:00 движение для всех видов автотранспорта будет ограничено по периметру территории арены.
Проезд по проспекту Рыскулова и улице Момышулы будет открыт.
Парковочное пространство Almaty ARENA со стороны улицы Момышулы будет доступно для участников и болельщиков.
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