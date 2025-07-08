С июля до сентября: несколько улиц перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
Алматинцев 8 июля 2025 года предупредили о перекрытии нескольких улиц, сообщает Zakon.kz.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с реконструкцией тепловых сетей в ряде районов города временно будут перекрыты участки дорог.
11 июля – 14 июля
- По улице Кабанбай батыра – на пересечении с улицей Клочкова.
- Участок от рынка "Алтай" в южном направлении до улицы Майлина, 79Б.
- По улице Ашимова, 20/1 – в обоих направлениях, район больницы №1.
14 июля – 30 августа
- По улице Жамбыла – от ул. Кожамкулова до ул. Шагабутдинова.
18 июля – 20 июля
- По улице Жамбыла – между улицами Исаева и Байганина.
25 июля – 28 июля
- По улице Токмакская – от ул. Валиханова до ул. Пушкина.
- По улице Акан-Серы – от ул. Сейфуллина до ул. Котельникова.
28 июля – 1 сентября
- По улице Жарокова – от ул. Ходжанова до ул. Дунентаева.
Повторное перекрытие на том же участке.
В ТОО также напомнили о текущих перекрытиях:
До 4 августа
- По улице Радостовца – на участке ул. Солодовникова.
До 30 августа
- По улице Сатпаева – от ул. Масанчи до ул. Байтурсынова.
- По бульвару Бухар жырау – от ул. Байтурсынова до ул. Маркова.
- По улице Габдуллина – от ул. Римского-Корсакова до ул. Нахимова.
- По улице Маркова – от бульвара Бухар жырау до детского сада "Зайка".
- По улице Байтурсынова – от ул. Сатпаева до бульвара Бухар жырау.
- По улице Айтиева – от ул. Богенбай батыра до ул. Толе би.
До 1 сентября
- По улице Жарокова – от ул. Ходжанова до ул. Дунентаева.
10 июля 2025 года жители некоторых районов Алматы останутся без холодной воды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript