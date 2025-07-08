С июля до сентября: несколько улиц перекроют в Алматы

Алматинцев 8 июля 2025 года предупредили о перекрытии нескольких улиц, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с реконструкцией тепловых сетей в ряде районов города временно будут перекрыты участки дорог.

11 июля – 14 июля

По улице Кабанбай батыра – на пересечении с улицей Клочкова.

Участок от рынка "Алтай" в южном направлении до улицы Майлина, 79Б.

По улице Ашимова, 20/1 – в обоих направлениях, район больницы №1.

14 июля – 30 августа

По улице Жамбыла – от ул. Кожамкулова до ул. Шагабутдинова.

18 июля – 20 июля

По улице Жамбыла – между улицами Исаева и Байганина.

25 июля – 28 июля

По улице Токмакская – от ул. Валиханова до ул. Пушкина.

По улице Акан-Серы – от ул. Сейфуллина до ул. Котельникова.

28 июля – 1 сентября

По улице Жарокова – от ул. Ходжанова до ул. Дунентаева.

Повторное перекрытие на том же участке.

В ТОО также напомнили о текущих перекрытиях:

До 4 августа

По улице Радостовца – на участке ул. Солодовникова.

До 30 августа

По улице Сатпаева – от ул. Масанчи до ул. Байтурсынова.

По бульвару Бухар жырау – от ул. Байтурсынова до ул. Маркова.

По улице Габдуллина – от ул. Римского-Корсакова до ул. Нахимова.

По улице Маркова – от бульвара Бухар жырау до детского сада "Зайка".

По улице Байтурсынова – от ул. Сатпаева до бульвара Бухар жырау.

По улице Айтиева – от ул. Богенбай батыра до ул. Толе би.

До 1 сентября

По улице Жарокова – от ул. Ходжанова до ул. Дунентаева.

10 июля 2025 года жители некоторых районов Алматы останутся без холодной воды.