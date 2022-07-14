Скандальный «Базз Лайтер» не покажут в кинотеатрах Казахстана

В прокат «Базз Лайтер» должен был выйти 14 июля 2022 года. Однако этого не произойдет – скандальный мультфильм не покажут в кинотеатрах страны. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Картину не покажут в кинотеатрах Казахстана. В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Базз Лайтер (Buzz Lightyear) зовут астронавта, главного героя мультфильма. Скандал разгорелся из-за кадра, который был выдернут из контекста. Картина рассчитана на маленьких зрителей и имеет возрастное ограничение 6+. Такие мультфильмы обычно смотрит вся семья.

В Казнете не утихали споры по поводу секундного поцелуя в губы двух мультяшных персонажей женского пола в эпизоде мультфильма «Базз Лайтер». Некоторые казахстанцы собирали петиции, требуя запретить его в местном прокате.

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Этот мультфильм был запрещен к показу в таких странах, как Египет, Ирак, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия и Малайзия. Всего в списке числилось 14 государств.