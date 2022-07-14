Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Скандальный «Базз Лайтер» не покажут в кинотеатрах Казахстана

фильм, прокат, запрет Фото: скриншот видео
В прокат «Базз Лайтер» должен был выйти 14 июля 2022 года. Однако этого не произойдет – скандальный мультфильм не покажут в кинотеатрах страны. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.
Картину не покажут в кинотеатрах Казахстана. В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Базз Лайтер (Buzz Lightyear) зовут астронавта, главного героя мультфильма. Скандал разгорелся из-за кадра, который был выдернут из контекста. Картина рассчитана на маленьких зрителей и имеет возрастное ограничение 6+. Такие мультфильмы обычно смотрит вся семья.

В Казнете не утихали споры по поводу секундного поцелуя в губы двух мультяшных персонажей женского пола в эпизоде мультфильма «Базз Лайтер». Некоторые казахстанцы собирали петиции, требуя запретить его в местном прокате. 

Новость по теме

Почему мультфильм «Базз Лайтер» хотят запретить в Казахстане

Этот мультфильм был запрещен к показу в таких странах, как Египет, Ирак, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия и Малайзия. Всего в списке числилось 14 государств.

Читайте также

Свидетель эпохи: как Казахстан стал второй родиной для художника Павла Зальцмана

Какие книги прочитал Касым-Жомарт Токаев за последнее время

Актер Нуртас Адамбай во второй раз стал отцом

Ирина Лукичева
Абаев Даурен
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
поручение правительство критика заседание
Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство
Адвокаты Алматы
Алматинская городская коллегия адвокатов созвала экстренное заседание из-за слежки
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления