Токаев поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Кабмина подверг критике работу по формированию придорожного сервиса, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства назвал актуальным вопрос организации современного сервиса на дорогах страны.
Сейчас в стране насчитывается 1600 таких объектов. Только 68% из них соответствуют национальному стандарту. Ситуация в Туркестанской, Карагандинской и Мангистауской областях очень плохая.Касым-Жомарт Токаев
Президент напомнил, что с текущего года бизнесу возмещается 10% от стоимости объекта, а подъезды к нему строятся за счет бюджета. Введено субсидирование затрат на содержание санитарных узлов.
Для бизнеса созданы все условия. Теперь акимам на местах необходимо организовать качественную работу. Президент Казахстана
В завершение он поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор».
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