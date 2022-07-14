Токаев поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Кабмина подверг критике работу по формированию придорожного сервиса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства назвал актуальным вопрос организации современного сервиса на дорогах страны.

Сейчас в стране насчитывается 1600 таких объектов. Только 68% из них соответствуют национальному стандарту. Ситуация в Туркестанской, Карагандинской и Мангистауской областях очень плохая. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что с текущего года бизнесу возмещается 10% от стоимости объекта, а подъезды к нему строятся за счет бюджета. Введено субсидирование затрат на содержание санитарных узлов.

Для бизнеса созданы все условия. Теперь акимам на местах необходимо организовать качественную работу. Президент Казахстана

В завершение он поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор».