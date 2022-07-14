В каких европейских странах чаще всего отменяют авиарейсы

Названы европейские страны, в которых чаще всего отменяют рейсы. Больше всего отмен приходилось на первую половину июля этого года, передает Zakon.kz.

В первую десятку европейских стран с наибольшим количеством отменяемых рейсов входят: Германия, Великобритания, Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Греция, Австрия, Португалия и Дания, – говорится в исследовании испанской компании Mabrian.

Самый высокий уровень отмены регулярных рейсов в период с 1 по 14 июля оказался в Германии (11 482 рейса). Германия лидирует в ЕС и по доле отменных перелетов по международным направлениям (6,12%).

За Германией следуют Великобритания (1060 рейсов), Италия (637), Испания (423), Франция (377), Нидерланды (291), Греция (207), Австрия (188), Португалия (116) и Дания (104).

В тройку стран с наименьшими показателями по отмене международных вылетов входят Испания (1,08%), Греция (1,32%) и Португалия (1,25%).

Специалисты по туризму порекомендовали избегать полетов в Европу в выходные. Именно в эти дни в аэропортах больше всего людей, поэтому чаще всего случаются задержки рейсов.

Лучшие дни для вылета из загруженных европейских аэропортов – понедельник и вторник.