Спортивные судьи в Казахстане будут зарабатывать больше

Повышение заработной платы судей спортивных соревнований в Казахстане будет произведено поэтапно. За два ближайших года базовый должностной оклад судьей обещают увеличить до 100%, передает Zakon.kz.

По новому постановлению, поддержанному на заседании правительства, базовый должностной оклад судей международной категории повысится с нынешних 2654,6 тенге до 17 697 тенге, национальных судей по спорту высшей категории – с 2123,6 тенге до 15 927 тенге, национальных судей по спорту – с 1769,7 тенге до 14 158 тенге, судей по спорту 1-й категории – с 1415,8 тенге до 12 388 тенге, судей по спорту – с 1238,8 тенге до 10 618 тенге.

По словам министра культуры и спорта РК Даурена Абаева, предстоящее повышение зарплат спортивных судей усилит их мотивацию к работе и повышению квалификации, что сделает судейство на соревнованиях более качественным и, соответственно, задаст новый импульс развитию спорта в стране.

Председатель судейской коллегии РК, судья IBA международной категории Кайрат Жаманкулов пояснил, что прежде низкий оклад вынуждал некоторых судей отказываться от участия в соревнованиях.