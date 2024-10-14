Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько зарабатывают воспитатели в детсадах Казахстана

Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:46 Фото: pexels
Заработная плата воспитателей в детских садах Казахстана увеличилась до 250-270 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге 14 октября 2024 года директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова, наибольший дефицит воспитателей сложился в Астане и Алматы, а также в Карагандинской, Кызылординской и Атырауской областях.

"Средняя заработная плата на сегодня зависит, во-первых, от стажа, во-вторых, от категории учителей. Потому что, повышая квалификационную категорию, также можно получить надбавку к заработной плате. Поэтому средняя заработная плата воспитателей дошкольных организаций со стажем пять лет и наличием категории "модератор" составляет 250-270 тыс. тенге", – сказала Манара Адамова.

Она отметила, что за последние два года дефицит воспитателей в стране сократился в два раза: с 13 тыс. до 7 тыс.

Ранее сообщалось, на что чаще всего жалуются родители дошкольников в Казахстане.

Читайте также

Соглашение между Южной Кореей и Казахстаном
Южная Корея потребовала вернуть 15 тысяч казахстанцев на родину
Дыхание зимы: как холодный антициклон изменит погоду в Казахстане
Дыхание зимы: как холодный антициклон изменит погоду в Казахстане
планшет, вакансии, Казахстан
"Люди не хотят работать за 600 тысяч тенге": Жакупова предлагает приучать к труду как в Китае
Бауыржан Муканов
Министерство просвещения РК Образование 2024 год Зарплаты Воспитание
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК
Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: