Сколько зарабатывают воспитатели в детсадах Казахстана

Заработная плата воспитателей в детских садах Казахстана увеличилась до 250-270 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге 14 октября 2024 года директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова, наибольший дефицит воспитателей сложился в Астане и Алматы, а также в Карагандинской, Кызылординской и Атырауской областях.



"Средняя заработная плата на сегодня зависит, во-первых, от стажа, во-вторых, от категории учителей. Потому что, повышая квалификационную категорию, также можно получить надбавку к заработной плате. Поэтому средняя заработная плата воспитателей дошкольных организаций со стажем пять лет и наличием категории "модератор" составляет 250-270 тыс. тенге", – сказала Манара Адамова.

Она отметила, что за последние два года дефицит воспитателей в стране сократился в два раза: с 13 тыс. до 7 тыс.

Ранее сообщалось, на что чаще всего жалуются родители дошкольников в Казахстане.

