Особая акция по продаже сахара в Жанаозене возмутила казахстанцев

Фото: Facebook/azamat.sarsenbaev

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в социальных сетях поделился фотографией из одного магазина в Жанаозене. На кадрах пакеты с сахаром и табличка с предупреждением: социально значимый продукт можно купить, оставив в магазине 2 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Сахар продают лишь тем, кто сделает покупку на 2 тыс. тенге минимум, – гласит подпись к фотографии. Пользователи оставили гневные комментарии под публикацией: маркетинг...;

штрафовать надо таких;

проверку организовать;

издевательство. На «специальное предложение» продавцов отреагировали акимате города. По данным ведомства, владелец только что открывшегося супермаркета организовал акцию по привлечению покупателей. Сахар, купленный по оптовой цене (от 680 тенге), владелец продавал по 500 тенге за кг. По правилам акции, каждый покупатель должен был совершить покупку на сумму свыше 2 тыс. тенге. Магазин посетили представители акимата и разъяснили предпринимателю раздел закона о защите прав потребителей. В результате владелец остановил акцию. Пресс-служба акимата Жанаозена В последнее время продажа сахара по Казахстану вызывает немало нареканий и ажиотаж. К примеру, 12 июля в магазин Караганды из-за «сахарных разборок» пришлось вызывать полицию. В Актау покупатели устроили в магазине битву за сахар. Стоит отметить, что казахстанский блогер Қазақ Жауат провел социальный эксперимент. Он пытался доехать до нужного места за сахар. Читайте также В Атыраускую область дополнительно доставят 680 тонн сахара Бухтарминское побережье станет лучшим курортом в Казахстане – аким ВКО О крупнейших проектах в регионе рассказал Даниал Ахметов

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