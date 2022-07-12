Полицию пришлось вызывать в магазин Караганды из-за «сахарных разборок»

Фото: gov.kz

В социальных сетях казахстанцы распространяют видео давки в магазине Караганды, связанной с покупкой сахара. В полиции города прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

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