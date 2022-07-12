Полицию пришлось вызывать в магазин Караганды из-за «сахарных разборок»
Фото: gov.kz
В социальных сетях казахстанцы распространяют видео давки в магазине Караганды, связанной с покупкой сахара. В полиции города прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией пользователи оставили комментарии:
а потом очередь в поликлинику, чтобы кровь на сахар сдать;
это реклама безобразия;
и ведь это просто сахар;
истерия;
сахар — зло;
до конца жизни хотят запастись.
Около 10:00 в дежурную часть Ново-Майкудукского ОП УП Караганды поступило сообщение, что в супермаркете «Аян» покупатели устроили шум. На место прибыли сотрудники полиции.Пресс-служба ДП Карагандинской области
Со слов администратора, во время продажи сахара образовалась очередь и некоторые покупатели пытались взять данный товар больше положенной нормы.
В целях предотвращения конфликта продавец вызвала полицию. Сотрудники полиции провели разъяснительную работу по недопущению конфликта.Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ранее аналогичная ситуация произошла в одном из магазинов в Актау.
Покупатели устроили битву за сахар в магазине Актау
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В связи с сезоном приготовления варенья и компота потребление сахара увеличилось, поэтому была установлена продажа сахара с ограничением в одни руки.Пресс-служба акимата Мангистауской области
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