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Полицию пришлось вызывать в магазин Караганды из-за «сахарных разборок»

полиция продажа Караганда Фото: gov.kz
В социальных сетях казахстанцы распространяют видео давки в магазине Караганды, связанной с покупкой сахара. В полиции города прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией пользователи оставили комментарии:

  • а потом очередь в поликлинику, чтобы кровь на сахар сдать;

  • это реклама безобразия;

  • и ведь это просто сахар;

  • истерия;

  • сахар — зло;

  • до конца жизни хотят запастись.

Около 10:00 в дежурную часть Ново-Майкудукского ОП УП Караганды поступило сообщение, что в супермаркете «Аян» покупатели устроили шум. На место прибыли сотрудники полиции.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Со слов администратора, во время продажи сахара образовалась очередь и некоторые покупатели пытались взять данный товар больше положенной нормы.

В целях предотвращения конфликта продавец вызвала полицию. Сотрудники полиции провели разъяснительную работу по недопущению конфликта.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее аналогичная ситуация произошла в одном из магазинов в Актау.

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В связи с сезоном приготовления варенья и компота потребление сахара увеличилось, поэтому была установлена продажа сахара с ограничением в одни руки.Пресс-служба акимата Мангистауской области

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Анастасия Московчук
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