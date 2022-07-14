Нужно менять условия, в которых растут наши дети — Аружан Саин о насилии в школах

Сегодня состоялось расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева. На заседании президент высказал обеспокоенность ростом насилия в школах, сообщает Zakon.kz

Глава государства подчеркнул необходимость создания комплексного плана по защите детей от насилия, профилактике суицидов, обеспечению прав каждого ребенка.

По этому вопросу высказалась уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан — Аружан Саин.

Это все правильные и важные вопросы, потому что, к примеру, в Плане мероприятий по проведению Года детей, утвержденном постановлением правительства РК от 20 марта 2022 года, я вижу слишком много малозначительных и формальных, что называется «для галочки», мероприятий и слишком мало тех, которые могут реально повлиять на положение детей в нашей стране. Дети – отражение взрослых. К сожалению, выросло уже несколько поколений взрослых, которые в детстве не получили равных стартовых возможностей в плане образования и воспитания, не смогли получить хорошую, а главное – любимую профессию, чтобы реализоваться в ней, уверенно стоять на ногах самим и обеспечивать в полной мере свои семьи. А если такого нет, то многие люди самоутверждаются, пытаются добиться уважения к себе по-другому, в том числе и через насилие. Аружан Саин

Каждый ребенок – в чем-то особенный, и его индивидуальные способности, при должном развитии, дают ему шанс выделиться, быть уважаемым за свои достижения.

Если такой возможности у детей нет, то показать, что ты лучше, сильнее, многие пытаются через унижение достоинства других детей, через травлю, драки, а то и хуже… Не выдерживая проблем, не ощущая поддержки, дети идут на самые отчаянные шаги.

Поэтому главная задача государственной системы – создать условия, при которых ребенок все время будет занят полезным делом, направленным на развитие его собственных способностей. Тогда, помимо того, что дети будут максимально раскрывать свой потенциал, у них просто не будет времени на плохие дела. А уважение, оценку своих достижений, они будут получать на соревнованиях, конкурсах, будут учиться гордиться не только своим трудом, но и уважать достижения других детей. Это очень важно. Аружан Саин

Уполномоченный по правам ребенка в РК выразила сожаление, что уже запущенная реформа по подушевому финансированию государством занятий детей в спортивных секциях и творческих кружках, благодаря которой 600 тыс. детей были отвлечены от дурного влияния улицы и неблагополучия в семьях, «забуксовала», поскольку чиновники на местах под разными предлогами саботируют ее проведение.

По словам Саин, теперь активисты вместе с родителями и поставщиками услуг делают все возможное, чтобы снова «завести» этот процесс, сделать реформу необратимой.

Омбудсмен объяснила, почему это важно для нашей страны.

Дискуссии и поиск решений по ситуации с насилием и суицидами среди несовершеннолетних идут давно. Безусловно, те меры, что уже предприняты – ужесточение законодательных норм, создание кризисных центров, активизация работы правоохранительных органов и социальных служб – очень важны. Но если смотреть глобально, уровень насилия в обществе определяется уровнем сознательности самого общества. Откуда берутся взрослые, которые избивают своих жен и детей, подвергают их унижениям, идут на преступления – нарушая права других людей, детей?

Отсутствие системы полноценного воспитания детей, отсутствие возможности раскрытия их способностей, развития талантов индивидуально каждого ребенка порождает общество, склонное к нарушению законов и ущемлению прав других людей, склонное к насилию, считает Саин.

По ее мнению, когда в социуме говорят о борьбе с насилием, мы должны осознавать причины – почему его становится больше в нашем обществе. Безусловно, важна работа полиции, прокуратуры, судов, психологов, но это – работа со следствиями.

Завтра просто не хватит полицейских и психологов, чтобы защищать даже детей.

Как считает Саин, в этом вопросе нужно искоренять причины.

Сделать это можно, создавая все возможности для детей стать теми, кем они хотят стать во взрослой жизни. Нужно менять систему, условия, в которых растут наши дети. И когда они вырастут, они и создадут общество, в котором насилие будет недопустимо.

Мировой опыт свидетельствует, что от того, сколько государство тратит на образование детей (а это не только академические знания, но и искусство, и спорт), зависят не только его экономические показатели. Это напрямую влияет на уровень преступности в стране, включая подростковую, на показатели суицидов и других негативных проявлений.

Вот почему такая большая надежда возлагается на реформу ArtSport, которая позволяет детям заниматься любимыми видами спорта и искусства, развивать свои способности и таланты, а стране – воспитывать достойных граждан и получать качественный человеческий капитал.

Решив эти и другие задачи, мы перестанем, образно говоря, тушить бесконечные пожары, работать с последствиями.

— Что касается того, кто будет этим заниматься, то, помимо трех профильных министерств – Министерства просвещения, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения, за защиту прав детей отвечают и правоохранительные органы – Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Агентство по противодействию коррупции, Агентство по финансовому мониторингу, — пояснила Аружан Саин.

И здесь очень важно наладить эффективное межведомственное взаимодействие. Чего, как показывает ход реформы по снижению инвалидизации детей (утрата трудоспособности вследствие болезни, увечья), добиться очень и очень нелегко.