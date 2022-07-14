Вячеслав Додонов: Повышение доходов населения – стратегический курс президента

Известный финансовый эксперт, научный сотрудник КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов рассказал в интервью журналисту Zakon.kz, что особенно важно в политике, которую проводит глава государства на протяжении своего президентства.

– Вячеслав Юрьевич, на какие моменты выступления президента Токаева на сегодняшнем расширенном заседании правительства вы обратили особое внимание?

– В речи главы государства я увидел два главных момента – это задачи правительства и Нацбанка, которые он еще раз уточнил сегодня на заседании Кабмина.

В первую очередь, президент обратил внимание на инфляцию, которая в течение всего первого полугодия растет поступательно, несмотря на принимаемые меры, и каждый новый месяц дает более высокие значения. Поэтому президент сказал, что необходимо дозировать инфляцию и повышать доходы граждан.

Это две основные задачи, и они, в принципе, укладываются в русло курса главы государства, который он постоянно проводит на протяжении своего президентства. То есть, он все время говорит о необходимости повышения доходов населения, подчеркивая, что это является стратегическим приоритетом деятельности всех органов власти.

– На заседании были подведены итоги развития нашей страны за полгода. Как лично вы их оцениваете?

– В целом, итоги благоприятны, но президент также обратил внимание на то, что ситуация в мировой экономике сейчас очень тревожная и все больше экспертных мнений о том, что мы стоим на пороге очередного глобального экономического кризиса. Собственно, он уже начался, и поэтому нужно внимательно смотреть на то, чтобы влияние этих внешних факторов на экономику Казахстана было минимизировано.

Если говорить о конкретных вещах, которые были высказаны и в предложениях, и в поручениях президента, то я бы и тут выделил два направления. Это предложенные им правила формирования баланса ключевых товаров и единая информационная система мониторинга. Это очень актуальные проблемы.

Как показали события последних месяцев, когда запрещается экспорт тех или иных видов продукции и когда этот экспорт не всегда объективно обусловлен, то это искажает деловые процессы.

Когда запрещается экспорт той или иной продукции, у инвесторов пропадает желание вкладывать в соответствующие производства, потому что это фактически означает, что ограничивается свобода перемещения товаров, ограничиваются возможности получения прибыли и так далее. Естественно, привлекательность бизнеса соответствующих товаров снижается.

– Что это такое – система информационного мониторинга товаров, предложенная президентом?

– Это новация, которая может повысить объективность всех торговых процессов и, вероятно, в значительной степени снизить практику необоснованного ограничения экспортных потоков. Это первое.

Второе. Обращает на себя внимание то, что президент дал поручение по льготному кредитованию некоторых ключевых для казахстанской экономики направлений. В частности, он поручил внедрить льготное кредитование для приобретения отечественной сельхозтехники.

Кроме того, и премьер-министр Алихан Смаилов в своем выступлении говорил о том, что расширяются объемы льготного кредитования и упрощается доступ к льготным кредитам в ключевых сферах экономики. То есть, снижаются ставки.

До 5% годовых снижаются объемы этих льготных кредитов, что открывает доступ для них большему количеству малого и среднего бизнеса. И эта сфера льготного кредитования, которой будет уделяться большое внимание, тоже очень важный момент. Это позволит дать дополнительный импульс именно развитию казахстанских отраслей соответствующих производств, которые очень важны для обеспечения ряда критически важных сфер экономики, включая продовольственную безопасность, машиностроение и так далее.

– Что еще, на ваш взгляд, заслуживает внимания?

– Заслуживает внимание и то, что президент остановился на тезисе, который он ранее высказывал в связи с известными геополитическими событиями. В частности, он отметил, что необходимо создавать условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан, имея в виду те компании, которые вынуждены были уйти из России.

– Это важно для нас?

– Конечно. Это очень нужное направление для нас. Во-первых, это позволит существенно развить в Казахстане многие приоритетные сферы экономики, многие отрасли в обрабатывающей промышленности, которые, несмотря на многолетние усилия, все-таки остаются у нас недоразвитыми.

Вероятность организации производства в Казахстане тех компаний, которые покинули территорию России, является, безусловно, той возможностью, которую нельзя сейчас упускать. Касым-Жомарт Токаев особо остановился на этом, и это очень важно.

Если это осуществится, то еще больше расширятся интеграционный процесс и двустороннее сотрудничество между нашими странами, потому что в значительной степени эти компании все равно будут работать на российский рынок. То есть, это тоже будет стимулировать рост товарооборота между Казахстаном и Россией и укреплять наши интеграционные связи.