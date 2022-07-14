О чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства – полный текст

В Нур-Султане состоялось расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева. На заседании были обсуждены итоги социально-экономического развития за первое полугодие, сообщает Zakon.kz.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева опубликован на официальном сайте президента.

Начав выступление, глава государства отметил, что более двух лет назад давал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров.

Правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы. Поручаю правительству в октябре доложить, что сделано в этой сфере. Привлеките заинтересованных инвесторов.

Также президент уточнил, что сегодня решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса.

Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает. Правительству следует утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и, самое главное, разработать единую информационную систему мониторинга. Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц.

С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Правительством предлагается увеличить объем «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос: просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности. Президент Казахстана

Крайне важно, отметил глава государства, навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%.

Факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений. Все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами.

Токаев заявил, что правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей.

Жду от правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе.

В условиях сложной международной обстановки, продолжил Токаев, многократно возрастает актуальность продовольственной безопасности.

Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34%. Цена пшеницы выросла на 47%, круп – на 18%. Из-за засушливой погоды ожидается снижение урожайности в странах Европейского союза, США, Канаде и других. На этом фоне в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства. Производство сливочного масла сократилось на 12%, обработанного молока – на 7,5%, сахара – на 5,5%, сыров – на 3%. В то же время объемы импорта выросли на 22%. В частности, ввоз молока увеличился на 17%.

По словам президента, профильное министерство докладывает, что в 2023 году Казахстан достигнет продовольственной независимости по мясу птицы (доля импорта сейчас составляет 40%), колбасным изделиям (44%), рыбе (60%), сырам и творогу (50%), сахару (60%), молочной продукции (4%).

Но мы видим иную картину. К примеру, из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только четыре (в Алматинской и Жамбылской обл.), которые загружены лишь на треть (31%). Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть. Касым-Жомарт Токаев

Мы на 90% зависим от импортного сахара, заявил президент.

Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но, в любом случае, это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву.

В продолжение глава государства заявил, что правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.

Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению. Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение.

Далее президент затронул тему продовольствия.

Мы сегодня видим, что происходит в магазинах. Позор! Ранее по моему поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом Плане только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Касым-Жомарт Токаев

Важно задействовать, по его словам, все возможные источники финансирования.

Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома.

Урожайность растениеводства значительно отстает от мировых.

Кроме того, обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%. По таким позициям, как картофель и сахарная свекла, этот показатель не превышает и 10%.

Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств. Нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку. Производительность и урожайность в решающей степени зависят от соблюдения агротехнологий. В нашей стране фермеры вносят только четверть необходимого объема удобрений. Это связано с их дороговизной. Наш рынок удобрений критически зависит от импорта и нескольких отечественных производителей. Президент Токаев

Вдобавок, по словам президента, недавняя проверка выявила факты завышения цен для отечественных аграриев.

Например, ТОО «Казфосфат» продавало значительные объемы удобрений аффилированной компании (ТОО «KAZ Chemicals Trading House»), которая добавляла до 30% торговой наценки.

Фото: akorda.kz

Данную ситуацию, как уточнил Токаев, удалось исправить мерами антимонопольного реагирования – производитель возвращает свой незаконный доход. Соответствующие ведомства должны держать вопрос на жестком контроле. В целом, дефицит удобрений – это мировая тенденция.

Казахстан ежегодно импортирует более 600 тысяч тонн минеральных удобрений, из них 80% (500 тысяч тонн) – из России. Правительству нужно принять комплексные меры для недопущения дефицита удобрений и завышения их стоимости.

Президент заявил, что в Казахстане есть целый ряд калийных и фосфоритных месторождений с разведанными запасами.

Нужно начать их промышленную разработку и наладить производство отечественных удобрений. По-другому от импортной зависимости по удобрениям мы не сможем уйти. Правительству следует взять данный вопрос на особый контроль. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжая выступление, Токаев отметил, что по его поручению Администрация президента координирует разработку двух пилотных национальных проектов: «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

Они имеют четкие задачи и сроки реализации, ориентированы на конкретные результаты.

Нацпроект «Комфортная школа» предполагает строительство около 840 тысяч ученических мест по новым строительным стандартам, оснащенных современным оборудованием. Проект нацелен на решение вопроса трехсменного образования, аварийных школ, единообразия условий получения образования. Нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» позволит обеспечить все села положенной медицинской инфраструктурой. Он охватит 650 населенных пунктов с более чем 800 тысячами граждан. Запланирована модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений.

В результате расстояние для получения экстренной и среднетехнологичной медпомощи сократится с 500 до 200 километров.

Правительству в рамках бюджетного процесса до сентября текущего года следует провести все расчеты и принять необходимые меры для реализации указанных нацпроектов, заявил он.

Далее президент затронул тему совершенствования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Приходится констатировать, что за все время существования отечественной финансовой системы нам не удалось добиться полноценного функционирования процентного канала.

Это снижает эффективность денежно-кредитной политики – одного из главных механизмов управления экономикой. Для решения этой проблемы требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны правительства. Недостаточно действенная монетарная политика также ограничивает развитие финансового сектора и наоборот. Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, по его словам, наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования – ключевого фактора экономической активности.

За пять лет доля корпоративных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась с 68 до 41%.

Любой мало-мальски значимый проект приходится кредитовать либо за счет государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 триллионов тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация, без всякого преувеличения. Финансовый регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов. Однако, как показывают данные, этих мер недостаточно. Президент Токаев

Поэтому, уточнил глава государства, Национальному банку, Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с правительством необходимо выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики.

Сохраняет свою остроту вопрос справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов. В условиях жесткой фискальной централизации система распределения доходов необъективна. Все регионы, за исключением четырех, превратились в дотационные и зависят от центра. По сути, они не мотивированы увеличивать собираемость налогов. Президент Казахстана

В результате, заявил Токаев, образуется нехватка собственных средств.

Местные бюджеты покрывают только пятую часть от необходимого финансирования. Остальное возможно получить, только «договорившись» с центром. Об этом я уже говорил. Все изменения в текущих бюджетах требуют рассмотрения на заседаниях Республиканской бюджетной комиссии и маслихатов, что часто приводит к излишней бюрократии и затягиванию сроков.

В итоге, как отметил президент, социальные ожидания граждан не оправдываются. Имеются факты, когда строительно-монтажные работы начинаются лишь на третий год.

При этом сложившаяся система ставит во главу угла своевременность и полноту освоения бюджетных средств. А эффективность расходов и качество выполненных работ остаются на втором плане. Новая налогово-бюджетная политика должна максимально децентрализовать финансово-экономические функции в пользу регионов. На местный уровень можно передать значительное количество статей доходов и расходов, ужесточив при этом спрос за их реализацию.

Только в этом случае, считает президент, повысится роль и ответственность местных властей за конечный результат.

Токаев отметил, что уже давал конкретные поручения по совершенствованию бюджетного планирования, межбюджетных отношений, системы оценки. Однако результат минимальный.

Мои претензии адресуются Минфину. Поручаю АСПИР совместно с регионами и экспертным сообществом подготовить пакет практических реформ по всем вышеуказанным приоритетам. Реформы должны в полной мере удовлетворять интересы граждан и бизнеса.

Он заявил, что начата работа по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату незаконно полученного имущества.

Были созданы соответствующие комиссии, активность которых в последнее время заметно снизилась. Следует более оперативно принимать меры, направленные на демонополизацию товарных рынков и возврат капитала. Вместе с тем необходимо исключить любые перегибы и злоупотребления по отношению к добросовестному бизнесу. А такие факты у нас имеются. На местах то и дело продолжается давление на предпринимателей. Если так будет продолжаться, примем жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов. Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев отметил: «Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка».

Фото: akorda.kz

Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

Он уточнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.

В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет. Еще раз подчеркиваю: проекты прежде всего реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств.

Также президент уточнил, что в стране есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр.

Важная задача – обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны.

Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли – обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя. Я уже об этом говорил. Касым-Жомарт Токаев

Правительство, как отметил президент, уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами.

В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей. Это касается прежде всего профильного министерства, но также и других ведомств. Что касается профильного министерства, то я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А также за то, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу, с учетом менталитета нашей нации.

Действительно, уточнил Токаев, сайгаки являются для казахов священными животными.

Вносится предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Но есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу.

Что касается вышеуказанного вопроса, правительство должно доложить о причинах затягивания запуска Национального банка данных.

В целом, цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра. Касым-Жомарт Токаев

Неэффективная политика сохраняется и в сфере недропользования, продолжил он.

По моему поручению проводится масштабная ревизия неиспользуемых месторождений с дальнейшей их передачей добросовестным инвесторам. Но результаты пока не впечатляют. Имеются также многочисленные факты незаконной добычи ископаемых и действия контрактов с истекшими сроками.

Как продолжил президент, несмотря на проведенную модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов.

По моему поручению проведена проверка их деятельности. Так, за 2020-2021 годы зафиксировано 410 фактов внепланового простоя (на Атырауском НПЗ – 372 (!), Павлодарском – 14, Шымкентском – 24).

Текущая процессинговая схема переработки нефти позволяла неэффективным посредникам получать основную долю доходов, тогда как заводы оставались недофинансированными.

Было принято решение перейти на комбинированную схему, которая предусматривает осуществление маркетинга нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями и самими НПЗ. Это позволит им увеличить доходы, которые можно направить на модернизацию производства и повышение заработных плат.

Что касается эффективности национальных компаний – это по-прежнему серьезная проблема.

Сохраняется большой объем административных расходов в национальных и квазигосударственных компаниях. Это недоработка руководства «Самрук-Казына». Многое сделано, но дел еще непочатый край.

Президент уточнил, что нужно пересмотреть базовые нормативы положенности для обеспечения нормального функционирования фонда.

Сохраняет свою актуальность задача перезагрузки его деятельности. Вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления «Самрук-Казына» по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний. Тогда о каком корпоративном управлении, о каком IPO можно говорить в данном случае? Поручаю АСПИР совместно с правительством и фондом подготовить конкретные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора. Касым-Жомарт Токаев

По оценкам экспертов, как заявил Токаев, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива (100 тысяч тонн).

Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства – вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран.

Но проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства.

АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение. Также поручаю правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится в целом на ценах для наших граждан. Касым-Жомарт Токаев

Ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль.

За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 миллиардов кубических метров.

Дефицит газа, по словам Токаева, в стране прогнозируется уже в следующем году.

При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса.

Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции. Правительство также должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями. Президент Казахстана

Мы были вынуждены, уточнил президент, до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов.

В июне завершился мораторий на повышение тарифов на энергию. С учетом высокого износа оборудования и необходимости подготовки к отопительному сезону приходится ожидать повышения тарифов. К этому вопросу следует подойти взвешенно, не допустив резкого скачка и исключив любую избыточную маржинальность компаний.

Крайне важно обеспечить поддержку социально уязвимых слоев населения. Правительству необходимо перейти на проактивный формат социальной поддержки, сделав ее более адресной. Социальную карту семьи необходимо довести до ума, чтобы она, наконец, стала реальностью. Первоначальная концепция проекта неоднократно менялась из-за участия в ее разработке нескольких ведомств. Поручаю правительству до конца года запустить Цифровую карту семьи и внедрить Социальный кошелек. Президент Токаев

Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более 1 гигаватта мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введен только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт).