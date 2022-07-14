14 проектов реализуют в ВКО до 2025 года

В Восточно-Казахстанской области работают над усилением конкурентных преимуществ реального сектора. Так, в рамках Карты поддержки предпринимательства до 2025 года намечено реализовать 14 проектов объемом инвестиций 481 млрд тенге.

В том числе в текущем году будет реализовано три проекта на 62 млрд тенге.

Среди них введенный в производство завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС производительностью 200 тонн урана в год. С текущего года он начнет экспортировать свою продукцию на рынок Китая. Инновационное предприятие позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств – производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний Китая, Франции, Германии, США и России в атомной промышленности. Итогом реализации проекта станет увеличение объема экспорта области к 2024 году на 150 млрд тенге в год. Аким ВКО Даниал Ахметов

К тому же, реализуется проект «Увеличение производительности Долинного-Обручевского рудника с запуском транспортной системы Rail-Veyor» мощностью до 750 тыс. тонн руды.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Свинцовые, цинковые и медные концентраты, полученные из руд месторождения, будут перерабатываться на металлургических предприятиях «Казцинка», что обеспечит единую неразрывную технологическую цепочку по выпуску металлов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В ходе брифинга спикером было отмечено, что с начала текущего года в рамках всех государственных программ было просубсидировано и прогарантировано 98 проектов малого и среднего бизнеса на 4,4 млрд тенге, что способствовало росту объемов инвестиций в основной капитал на 107% и платежей в бюджет от МСБ – на 117%.