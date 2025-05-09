110 инвестиционных проектов реализуют в Туркестанской области

В Туркестанской области с начала года привлечено 196,5 млрд тенге инвестиций. В целом будет реализовано 110 инвестиционных проектов на общую сумму 2,3 трлн тенге, которые придадут новый импульс развитию экономики области в период с 2025 по 2028 год, сообщает Zakon.kz.

В результате будет создано 19 783 рабочих места. В том числе, в этом году планируется запустить 57 инвестиционных проектов на 322 млрд тенге и создать 6908 рабочих мест.

Сегодня в регионе проводится соответствующая работа по формированию благоприятного инвестиционного климата. При этом в целях развития промышленного потенциала региона создано 14 индустриальных зон. Кроме того, в этом году создано пять новых зон площадью 744 га. В том числе индустриальные зоны "Жетысай", "Отырар", "Арыс", "Карамурт" и "Шардара-2".

В этих регионах планируется реализация 84 проектов на сумму 129 млрд тенге. В текущем году будет запущено 17 проектов. Кроме того, дополнительно ведется работа по открытию одной индустриальной зоны в Толебийском районе и расширению двух зон в городе Туркестан и Ордабасинском районе.

Кроме того, в Сауранском районе реализуется проект "Малый промышленный парк".

В рамках проекта планируется построить 152 производственных здания и привлечь 308 млрд тенге инвестиций. Это, в свою очередь, позволит создать 6 040 новых рабочих мест. На сегодняшний день запущено 11 проектов. Кроме того, в этом году будет завершено 90% строительных работ из 29 сданных зданий, планируется запустить 26 проектов.

В области реализуются крупные проекты по предоставлению новых туристских программ. При этом в 2025 году планируется реализация 27 инвестиционных проектов на сумму 26,3 млрд тенге. В том числе, в Туркестане строят "Городок ремесленников" на площади 31,2 га, ведут работы по благоустройству старого городка "Культобе" возле мавзолея Яссауи.

За счет частных инвестиций предполагается строительство "гостиничного комплекса с аквапарком" на 11,8 га земли в городе Туркестан. За счет областного бюджета строятся "Ипподром", соответствующий международным требованиям, и уникальный в стране универсальный "Гребной канал".

В результате планируется создать 1130 новых рабочих мест.