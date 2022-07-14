Не квартира, но тоже хорошо: в столице наградили парня за спасение ребенка
Фото: министерство просвещения РК
В Нур-Султане наградили героя — 17-летнего Есдаулета Даутбекова, который спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью. Памятные подарки и благодарственное письмо вручил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.
Благодарю за проявленную смелость и храбрость. Вы показали пример того, каким должен выходить выпускник из стен школы. Благодарю ваших родителей, ваших учителей за то, что они воспитали такого благородного человека. В то же время прошу всех родителей несовершеннолетних детей обратить особое внимание на вопросы их защищенности в домах.Министр просвещения Асхат Аймагамбетов
Есдаулету Даутбекову предоставили грант на бесплатное обучение в одном из вузов Алматы.
Напомним, 13 июля около 22:00 Есдаулет играл в футбол и заметил людей, которые столпились во дворе. Он увидел, что на седьмом этаже в сетку окна бьется ребенок. В этот момент сетка немного приоткрылась.
Есдаулет и его друзья побежали по лестнице к дверям квартиры, однако никто не открыл. Парень перелез через балкон соседней квартиры. В квартире он обнаружил детей без присмотра взрослых.
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