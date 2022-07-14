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Еще один герой, рискуя жизнью, спас ребенка от падения из окна в столице

сосед Фото: телеграм-канал Qumash
Возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил сосед Есдаулет. Его геройский поступок восхитил казахстанцев, передает Zakon.kz.

13 июля около 22:00 Есдаулет играл в футбол и заметил людей, которые столпились во дворе. Он увидел, что на 7 этаже в сетку окна бьется ребенок. В этот момент сетка немного приоткрылась.

Есдаулет и его друзья побежали по лестнице к дверям квартиры, однако никто не открыл. Парень перелез через балкон соседней квартиры.

В квартире Есдаулет обнаружил детей без присмотра взрослых. Он увидел двух маленьких мальчиков и девочку. Оказалось, что мама детей вышла в магазин на 15 минут.

К нам информация не поступала по данному случаю. Наши подразделения не выезжали, так как вызова не было. ДЧС города Нур-Султан

Это не единственный случай спасения детей в высокоэтажном доме в столице. Напомним, в мае появилось видео спасения ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа.

Трехлетнюю малышку спас сосед, живущий этажом ниже.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК наградили гражданина, который спас ребенка от падения из окна.

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