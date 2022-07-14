ЕС заинтересован в развитии транспортной логистики с Казахстаном

В режиме видеоконференцсвязи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского союза.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана – и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.

В свою очередь, Тери Хакала поздравила президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

Европейский союз выразил большую заинтересованность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.