Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ЕС заинтересован в развитии транспортной логистики с Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев, Тери Хакала Фото: akorda.kz
В режиме видеоконференцсвязи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского союза.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана – и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.

В свою очередь, Тери Хакала поздравила президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

Европейский союз выразил большую заинтересованность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Читайте также

«Накопились системные проблемы» – эксперт о задачах, поставленных Токаевым

Анастасия Стативкина
Европейский Союз Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
медстрахование Казахстан
Токаев о системе медстрахования: Результатов нет
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
поручение правительство критика заседание
Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство
Адвокаты Алматы
Алматинская городская коллегия адвокатов созвала экстренное заседание из-за слежки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления