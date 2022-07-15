Добывая золото: какие люди работают на руднике?

В третье воскресенье июля в Казахстане отмечается День металлурга. Корреспондент Zakon.kz расскажет о людях, которые в буквальном смысле добывают золото.

Мы отправились в Бурабайский район Акмолинской области, где находится третье по величине и запасам золота в Казахстане месторождение Райгородок.

На двух карьерах площадью 43 квадратных километра добычу золота ведут сотрудники казахстанской золотодобывающей компании RG Gold.

Фото: Zakon.kz

В штате компании – свыше 1000 человек, на протяжении многих лет преданные своему делу, знающие все тонкости золотодобычи с применением новейших достижений технологии кучного выщелачивания. Благодаря политике компании и мастерству золотодобытчиков получать золото удается с каждым годом все эффективнее, с меньшими затратами. Конечный продукт – более 50 тысяч унций золота в год в виде сплава Доре. Но сегодня мы расскажем не о металле, а о людях.

Оператор дробильно-сортировочного комплекса Эрик Байганов на данном участке работает со дня его разработки.

Эрик Байганов, фото: Zakon.kz

В горнорудной отрасли он трудится с 1995 года.

Все мое детство, молодость прошли в рабочем горнодобывающем поселке Бакырчик. Это определило выбор профессии. Все мои братья также связали свои жизни с горнодобывающей промышленностью, они работают шахтерами в ведущих шахтах ВКО. Эрик Байганов

Он окончил электротехническое училище по специальности слесарь, затем в автомеханическом техникуме выучился на техника-механика.

Здесь мне все нравится. Во-первых, своей материальной стабильностью, во-вторых, благодаря нашей компании у меня есть перспектива карьерного роста, мы постоянно изучаем передовые технологии. Самое главное – любить свою профессию. Только человек, который делает осознанный выбор и которому нравится его работа, всегда достигнет высоких показателей в своем направлении. Эрик Байганов

Эрик уверен, что сейчас труд простого рабочего вновь стали ценить, хотя последние 15-20 лет было престижно учиться на юриста или банкира. Он готов поддержать любой выбор профессии своих детей, в том числе, работу металлурга.

Токарь Сергей Шевченко в профессии уже 20 лет, в компании RG Gold – с 2011 года. В его семье золотодобытчиков не было, но на заводе поршневых колец в городе Макинск работали его бабушка и мама.

Сергей Шевченко с дочерью, фото: Zakon.kz

Это были тяжелые 90-е. Пришлось уйти из школы и пойти работать на завод. Сначала учеником токаря, потом токарем. Родные отнеслись с пониманием, ведь в то непростое время нужно было зарабатывать деньги, да и ему это занятие приносило удовольствие.

Аслан Жаксыбаев начал работать в автотранспортном цехе с 2003 года в горнодобывающей компании АО «Костанайские минералы», специализирующейся на добыче хризотил-асбеста и выработке хризотилового волокна.

Аслан Жаксыбаев, фото: Zakon.kz

В 2013 году Аслан Жаксыбаев решил перейти в компанию RG Gold – попробовать себя в золотодобывающей сфере. Сегодня он возглавляет автотранспортный цех.

Любовь к конструкции механизмов и машин передалась Аслану от отца, поэтому, окончив школу, он выбрал специальность «эксплуатация горных машин и оборудования». В его родном городе был единственный горно-обогатительный комбинат, поэтому для жителей региона работать в таких компаниях всегда было престижно. Дети Аслана уже выбрали свой профессиональный путь – это мировая экономика и медицина, а вот внуки Амирхан и Нурали очень любят играть с игрушечной спецтехникой, и Аслан надеется, что у них в будущем тоже проявится профессиональный интерес к технике.

Операционный директор Галым Оспанов пришел в RG Gold всего два года назад, хотя в металлургии работает с 1995 года.

Галым Оспанов, фото: Zakon.kz

Он родился в промышленном городе Жезказган. После экскурсии на обогатительную фабрику Галым Оспанов «загорелся» профессией. Родители поддержали его выбор, хотя мечтали, чтобы он стал финансистом. Родственники Галыма Оспанова, к слову, тоже связаны с горнорудным сектором, они работают на металлургическом заводе Жезказгана.

В золотодобыче мне нравится сам процесс получения конечной продукции – начиная от добычи руды и заканчивая плавкой слитка золота. Галым Оспанов

Аппаратчик площадки кучного выщелачивания Куттымбет Курмашев в профессии золотодобытчика с начала 2000-х годов. Ему в этой сфере работать интересно. Хотя в семье не было металлургов и золотодобытчиков, родные отнеслись с пониманием к выбору профессии Куттымбета.

Куттымбет Курмашев, фото: Zakon.kz

В RG Gold Курмашев пришел в 2015 году и рад, что стал частью большой компании.

Работа вахтовым методом – это вынужденная разлука с семьей на некоторое время. Для кого-то этот аспект работы самый сложный. Но для досуга и развития работников в вахтовом городке есть все условия. Функционирует спортивный комплекс, оборудованный современными тренажерами. Здесь сотрудники играют в теннис, бильярд, проводятся спортивные состязания. А свободное от работы время золотодобытчики проводят с семьей, ходят на рыбалку и охоту, занимаются творчеством.

Вот такие они, золотодобытчики, люди трудолюбивые, скромные и любящие свое дело. Мы поздравляем всех их с профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья и благополучия.