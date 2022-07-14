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В Алматы начался ремонт проспекта Рыскулова

проспект Рыскулова ремонт Фото: пресс-служба акимата Алматы
14 июля 2022 года подрядная организация приступила к среднему ремонту дорог на проспекте Рыскулова. По данным городского акимата, ремонт будет проведен на участке от улицы Немировича-Данченко до улицы Жангельдина, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в последний раз средний ремонт дорог по пр. Рыскулова на участке протяженностью 4,7 км проводился в 2013 году.

Вместе с тем по проспекту проходит интенсивное движение общественного транспорта.

При обследовании данного участка на дорожном покрытии выявлены ямы, провалы, сетка, шелушение, а также просадки полотна после проведения инженерных коммуникаций. В связи с чем было принято решение включить пр. Рыскулова в план среднего ремонта дорог 2022 года.Глава отдела развития улично-дорожной сети управления городской мобильности Алматы Нурзат Ордабаев

проспект Рыскулова ремонт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего, согласно информации акимата, в 2022 году планируется провести средний ремонт дорожного покрытия на 224 улицах.

Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 200 км. Также в текущем году планируется построить 70 км новых дорог в микрорайонах Кайрат, Альмерек, Алгабас, Акжар и Шанырак-1. Таким образом, планируется довести долю городских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 86%.

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