В Алматы начался ремонт проспекта Рыскулова

14 июля 2022 года подрядная организация приступила к среднему ремонту дорог на проспекте Рыскулова. По данным городского акимата, ремонт будет проведен на участке от улицы Немировича-Данченко до улицы Жангельдина, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в последний раз средний ремонт дорог по пр. Рыскулова на участке протяженностью 4,7 км проводился в 2013 году.

Вместе с тем по проспекту проходит интенсивное движение общественного транспорта.

При обследовании данного участка на дорожном покрытии выявлены ямы, провалы, сетка, шелушение, а также просадки полотна после проведения инженерных коммуникаций. В связи с чем было принято решение включить пр. Рыскулова в план среднего ремонта дорог 2022 года. Глава отдела развития улично-дорожной сети управления городской мобильности Алматы Нурзат Ордабаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего, согласно информации акимата, в 2022 году планируется провести средний ремонт дорожного покрытия на 224 улицах.