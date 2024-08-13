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В Алматы завершен ремонт участка проспекта Рыскулова

В Алматы завершен ремонт участка проспекта Рыскулова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершен средний ремонт и открыто движение на южной стороне проспекта Рыскулова. Ремонт проводился с 11 августа на участке от моста транспортной развязки Рыскулова – Кудерина до транспортной развязки Рыскулова – Бокейханова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении городской мобильности, в последний раз на данном участке ремонт проводился в 2014 году, то есть 10 лет назад при нормативе в пять лет, учитывая дорожно-климатическую зону Алматы.

В Алматы завершен ремонт участка проспекта Рыскулова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также на сегодняшний день продолжается средний ремонт участков улицы Момышулы. Работы продлятся до 11:00 16 августа.

Кроме того, с 14 августа до 20:00 15 августа в связи с ремонтом движение будет перекрыто на участке улицы Сатпаева от проспекта Достык до улицы Луганского.

В Алматы завершен ремонт участка проспекта Рыскулова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Следует отметить, что при ремонте 20 магистральных улиц применяется полимерасфальтобетон, направленный на повышение прочности дорожного покрытия. Ремонтируемые участки перекрываются на 36 часов, именно столько должна остывать обновленная смесь".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершен ремонт участка проспекта Рыскулова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы завершен ремонт участка проспекта Рыскулова, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По поручению акима Ерболата Досаева ремонт магистральных улиц будет завершен до конца августа, районного значения – до конца октября.

Напомним, вся информация касательно ограничения движений размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".

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