Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур

задержание Фото: Zakon.kz
В Департаменте экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.

Сообщается, что злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью.

Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны. Помимо этого, указанная группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которого легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и др. В настоящее время активные члены группы задержаны, – рассказали в департаменте.

Ведется досудебное расследование.

Читайте также

Закидали камнями: что известно о состоянии 8-летней пострадавшей

В Нур-Султане загорелся мост

Елена Беляева
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
медстрахование Казахстан
Токаев о системе медстрахования: Результатов нет
поручение правительство критика заседание
Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления