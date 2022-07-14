Родные избитых палками на дороге молодых алматинцев не согласны с полицией

Родители избитых парней боятся, что нападавшие избегут наказания. Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, передает Zakon.kz.

Драка произошла после ДТП по ул. Бокейханова. Кадры облетели соцсети.

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Мать одного из пострадавших уверяет, что, при отсутствии свидетелей, парней бы убили.

Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт – и все, – цитирует телеканал «Астана» мать потерпевшего Елену Картавых.

В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье «Хулиганство». По ней виновным может грозить два года тюрьмы.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жесткую.