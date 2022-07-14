Родные избитых палками на дороге молодых алматинцев не согласны с полицией
Фото: Instagram/kris_p_press
Родители избитых парней боятся, что нападавшие избегут наказания. Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, передает Zakon.kz.
Драка произошла после ДТП по ул. Бокейханова. Кадры облетели соцсети.
Мать одного из пострадавших уверяет, что, при отсутствии свидетелей, парней бы убили.
Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт – и все, – цитирует телеканал «Астана» мать потерпевшего Елену Картавых.
В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье «Хулиганство». По ней виновным может грозить два года тюрьмы.
Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек
Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жесткую.
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