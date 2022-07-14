Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Родные избитых палками на дороге молодых алматинцев не согласны с полицией

избиение Фото: Instagram/kris_p_press
Родители избитых парней боятся, что нападавшие избегут наказания. Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, передает Zakon.kz.

Драка произошла после ДТП по ул. Бокейханова. Кадры облетели соцсети.

Новость по теме

Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео

Мать одного из пострадавших уверяет, что, при отсутствии свидетелей, парней бы убили.

Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт – и все, – цитирует телеканал «Астана» мать потерпевшего Елену Картавых.

В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье «Хулиганство». По ней виновным может грозить два года тюрьмы.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жесткую.

Читайте также

Более 40 человек не могут найти после наводнения в США

В Сети появилось видео пострадавших от рейдерских захватов бизнеса в Алматы

В Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
медстрахование Казахстан
Токаев о системе медстрахования: Результатов нет
поручение правительство критика заседание
Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления