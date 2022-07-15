В Шымкенте годовалый ребенок утонул в бассейне

Поздно вечером 14 июля во дворе частного дома в Шымкенте произошла трагедия: в бассейне утонул годовалый мальчик, сообщает Zakon.kz.

Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Кызылжар 14 июля в 22:00 мальчик 2021 года рождения упал в бассейн и утонул. Обстоятельства произошедшего выясняются. Пресс-служба ДЧС Шымкента

По предварительной версии, как отметили в ведомстве, ребенок остался без присмотра. Родителей рядом не было.

В ДЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

купайтесь только на официальных пляжах и бассейнах, где есть спасатели, и во время их работы;

не позволяйте детям оставаться у воды ни на минуту без присмотра взрослого;

младенцы и дети до 5 лет склонны к утоплению из-за анатомических особенностей. Голова у них относительно тяжелая по сравнению с телом, центр тяжести выше, поэтому они могут легко утонуть в бассейне, море, ванне и т.д.;

спасательные круги, надувные камеры создают ложное чувство безопасности. Помните, что эти устройства не обеспечивают полной защиты ребенка от риска утопления.

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел в городе 4 июля. Оставшись без присмотра родителей, шестилетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха.