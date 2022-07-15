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Руководителя отдела УГД Тараза осудили за взятки

Тараз Фото: freepik
Руководителя отдела Управления государственных доходов по городу Таразу Ержана Шымыркулова признали виновным за неоднократное получение взятки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, передает Zakon.kz.

Баглан Абдухаликов и Акмарал Баймуханова признаны виновными за дачу взятки в группе лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому.

Марат Байжанов признан виновным за дачу взятки. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Он был освобожден от основного наказания в связи с совершением преступления средней тяжести на основании Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан». Пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

В ноябре и декабре прошлого года Шымыркулов неоднократно получал взятки в сумме 90 000 тенге и 1 250 000 тенге от Байжанова и Абдухаликова с Баймухановой за оказание содействия в неисполнении налогового обязательства по уплате налогов.

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