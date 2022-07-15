Руководителя отдела УГД Тараза осудили за взятки
Баглан Абдухаликов и Акмарал Баймуханова признаны виновными за дачу взятки в группе лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому.
Марат Байжанов признан виновным за дачу взятки. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Он был освобожден от основного наказания в связи с совершением преступления средней тяжести на основании Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан». Пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В ноябре и декабре прошлого года Шымыркулов неоднократно получал взятки в сумме 90 000 тенге и 1 250 000 тенге от Байжанова и Абдухаликова с Баймухановой за оказание содействия в неисполнении налогового обязательства по уплате налогов.