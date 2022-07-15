Руководителя отдела УГД Тараза осудили за взятки

Руководителя отдела Управления государственных доходов по городу Таразу Ержана Шымыркулова признали виновным за неоднократное получение взятки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, передает Zakon.kz.

Баглан Абдухаликов и Акмарал Баймуханова признаны виновными за дачу взятки в группе лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому.

Марат Байжанов признан виновным за дачу взятки. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Он был освобожден от основного наказания в связи с совершением преступления средней тяжести на основании Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан». Пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе.

Приговор суда не вступил в законную силу.