Отлов – дело тонкое: что говорят зоозащитники Казахстана
Это все незаконно, это полноценный саботаж. Остановили регулирование численности и массово начались статьи о том, что везде кусают животные. Люди, заинтересованные в том, чтобы отлов продолжался, не заинтересованы в том, чтобы сокращалась реальная численность животных. И причина банальна: чем меньше животных, тем меньше укусов. И тем меньше поводов для паники и меньше выделяемых денег соответственно.Мария Гребенкина, руководитель Центра реабилитации раненых и бездомных животных
Как отмечено в сюжете Первого канала «Евразия», зоозащитники считают: при отстреле трудно отследить, сколько собак убили. Отлов же – дело тонкое. Нужны условия для содержания животных, а их практически повсеместно нет. Кроме того, любой может проверить приют. Убивать было выгоднее и проще.
Лилия Сарсенова, руководитель Ассоциации по защите животных, была в рабочей группе по новому закону.
Она убеждена, что численность животных нужно регулировать только стерилизацией. А статистикой по нападениям на людей ловко манипулируют.
Нам Кызылординская область выдает одни показания по укусам, а другое ведомство дает совершенно другие. Санитарно-эпидемиологическое учреждение, которое ведет статистику, дает совершенно другую статистику. Статистика – небо и земля.Лилия Сарсенова
Часто, как отмечено в новостном сюжете, на людей нападают их собственные домашние псы.
И если домашняя собака не привита от бешенства, владельца штрафуют на 200 МРП – это больше 600 тысяч тенге. Поэтому многие говорят: меня укусила уличная собака. Доказать сложно, и лучше уколы, чем такие деньги платить.
В Минэкологии подсчитали: за 2022 год нападений собак было более 7 тысяч.
Но в прошлом году, когда собак отстреливали, их было в пять раз больше – 36 тысяч пострадавших. Какой способ регулирования численности собак эффективнее, в ведомстве сказать затрудняются.
На отлов в этом году выделено почти 1,5 миллиарда тенге, а сколько было отстреляно – не знают.
Отстреляно… Сейчас эти цифры уточняются. Мы запросы сделали в акиматы. Поскольку министерство этим вопросом только занимается, сейчас у нас точных данных не имеется. Ринат Есмагулов, главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира
В Актобе после гибели ребенка уже потребовали от законотворцев сначала внимательнее отнестись к людям, а потом к собакам.
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Аким области пообещал в течение пары недель очистить город от бродячих животных. Уже отловлено более тысячи особей. С начала года в регионе зафиксировано 900 нападений, треть пострадавших – дети.