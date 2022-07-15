Отлов – дело тонкое: что говорят зоозащитники Казахстана

После трагической гибели ребенка жители Актобе требуют очистить улицы города от бродячих собак. Местные власти обещали это сделать. Но, по словам зоозащитников, отлов животных практически не ведется, сообщает Zakon.kz.

Это все незаконно, это полноценный саботаж. Остановили регулирование численности и массово начались статьи о том, что везде кусают животные. Люди, заинтересованные в том, чтобы отлов продолжался, не заинтересованы в том, чтобы сокращалась реальная численность животных. И причина банальна: чем меньше животных, тем меньше укусов. И тем меньше поводов для паники и меньше выделяемых денег соответственно. Мария Гребенкина, руководитель Центра реабилитации раненых и бездомных животных

Как отмечено в сюжете Первого канала «Евразия», зоозащитники считают: при отстреле трудно отследить, сколько собак убили. Отлов же – дело тонкое. Нужны условия для содержания животных, а их практически повсеместно нет. Кроме того, любой может проверить приют. Убивать было выгоднее и проще.

Лилия Сарсенова, руководитель Ассоциации по защите животных, была в рабочей группе по новому закону.

Она убеждена, что численность животных нужно регулировать только стерилизацией. А статистикой по нападениям на людей ловко манипулируют.

Нам Кызылординская область выдает одни показания по укусам, а другое ведомство дает совершенно другие. Санитарно-эпидемиологическое учреждение, которое ведет статистику, дает совершенно другую статистику. Статистика – небо и земля. Лилия Сарсенова

Часто, как отмечено в новостном сюжете, на людей нападают их собственные домашние псы.

И если домашняя собака не привита от бешенства, владельца штрафуют на 200 МРП – это больше 600 тысяч тенге. Поэтому многие говорят: меня укусила уличная собака. Доказать сложно, и лучше уколы, чем такие деньги платить.

В Минэкологии подсчитали: за 2022 год нападений собак было более 7 тысяч.

Но в прошлом году, когда собак отстреливали, их было в пять раз больше – 36 тысяч пострадавших. Какой способ регулирования численности собак эффективнее, в ведомстве сказать затрудняются.

На отлов в этом году выделено почти 1,5 миллиарда тенге, а сколько было отстреляно – не знают.

Отстреляно… Сейчас эти цифры уточняются. Мы запросы сделали в акиматы. Поскольку министерство этим вопросом только занимается, сейчас у нас точных данных не имеется. Ринат Есмагулов, главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира

В Актобе после гибели ребенка уже потребовали от законотворцев сначала внимательнее отнестись к людям, а потом к собакам.

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Аким области пообещал в течение пары недель очистить город от бродячих животных. Уже отловлено более тысячи особей. С начала года в регионе зафиксировано 900 нападений, треть пострадавших – дети.