В КНБ рассказали, сколько еще изъяли похищенного оружия после январских событий
По информации КНБ, обезврежена преступная группа в городах Шымкент и Тараз, у которых изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина «Сайга», 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Дополнительно в окрестностях города обнаружен схрон с автоматом «Калашникова», 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой «Ф-1», 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами. Пресс-служба КНБ РК
Тайники с 2 автоматами «Калашникова», 10 пистолетами, штурмовой винтовкой SHTURM», 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами выявлены в Таразе.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
Из схрона в южной столице изъяты 2 автомата «Калашникова», 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, «обрез», 20 гранат и 212 боеприпасов.
Фото: пресс-служба КНБ РК
При обыске личного автотранспорта у жителя Актюбинской области обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1529 боеприпасов. Пресс-служба КНБ РК
По данным фактам проводятся досудебные расследования.