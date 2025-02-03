Автоматы "Калашникова", гранаты, ружья: арсенал оружия изъял КНБ

С начала 2025 года Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации КНБ от 3 февраля, в результате обнаружены и изъяты восемь автоматов "Калашникова", 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.

Фото: КНБ РК

"Установлено, что из указанного количества вооружения четыре единицы были похищены в период "январских событий". По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

Фото: КНБ РК

В МВД ранее рассказали, что за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.