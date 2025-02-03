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События

Автоматы "Калашникова", гранаты, ружья: арсенал оружия изъял КНБ

КНБ изъял арсенал оружия, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 09:25 Фото: КНБ РК
С начала 2025 года Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации КНБ от 3 февраля, в результате обнаружены и изъяты восемь автоматов "Калашникова", 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.

Гранаты, пистолеты, автоматы, оружие, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 09:25

Фото: КНБ РК

"Установлено, что из указанного количества вооружения четыре единицы были похищены в период "январских событий". По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

Гранаты, пистолеты, автоматы, оружие, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 09:25

Фото: КНБ РК

В МВД ранее рассказали, что за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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