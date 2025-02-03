Автоматы "Калашникова", гранаты, ружья: арсенал оружия изъял КНБ
Фото: КНБ РК
С начала 2025 года Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.
По информации КНБ от 3 февраля, в результате обнаружены и изъяты восемь автоматов "Калашникова", 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.
Фото: КНБ РК
"Установлено, что из указанного количества вооружения четыре единицы были похищены в период "январских событий". По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ.
Фото: КНБ РК
В МВД ранее рассказали, что за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.
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