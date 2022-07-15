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Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил Токаев

Совет безопасности Токаев поручения Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды отмечено, что председатель Совета Безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

По итогам заседания главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.Пресс-служба Акорды

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