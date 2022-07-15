Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил Токаев

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды отмечено, что председатель Совета Безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.